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22 апреля 2025, 11:38 Читати українською

Уолл-стрит падает из-за критики Трампа

Фондовый рынок США испытал значительное снижение из-за очередных обвинений президента Дональда Трампа в адрес главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Инвесторы озабочены экономической нестабильностью, вызванной давлением на ФРС по снижению процентных ставок. Об этом пишет Financial Times.

Фондовый рынок США испытал значительное снижение из-за очередных обвинений президента Дональда Трампа в адрес главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Фото Pixabay

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Пост в Truth Social усилил распродажу

21 апреля Трамп опубликовал сообщение на платформе Truth Social, требуя от Пауэлла немедленно снизить ставки для оживления экономики. Этот пост стал катализатором резкого падения акций. Индекс S&P 500 снизился на 2,4%, причем большинство его компаний завершили торги в минусе. Nasdaq Composite, отражающий технологический сектор, потерял 2,6%.

Историческое падение индексов

Индекс Dow Jones Industrial Average 21 апреля рухнул почти на 1000 пунктов, приближаясь к худшему апрельскому показателю с 1932 года, по данным Dow Jones Market Data. Аналитики Bespoke Investment Group отмечают, что S&P 500 демонстрирует самую плохую динамику за время президентства Трампа по сравнению с любым другим президентом США с 1928 года.

Пауэлл отвергает политическое давление

Джером Пауэлл неоднократно заявлял, что ФРС не будет подвергаться политическому влиянию. Однако инвесторы беспокоят не только возможные кадровые изменения в ФРС, но и перспективы новых торговых ограничений. Прогнозы корпоративных прибылей и влияние тарифов прибавляют напряжения, а быстрое решение торговых переговоров выглядит маловероятным.

Рост доходности облигаций

Последнее сообщение Трампа повлекло за собой рост доходности 10-летних казначейских облигаций США на 0,08 процентных пункта до 4,41%. Это отражает растущую нервозность на рынке в отношении экономических перспектив.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Три літри
Три літри
22 апреля 2025, 12:43
#
Щось у найвеличнішій демократії з високорозвинутим інструментом лобізма нажалюгідніший бізнес який ніяк не може захистити себе від старої маразматичної обіз'яни.
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