Уолл-стрит падает из-за критики Трампа

Фондовый рынок США испытал значительное снижение из-за очередных обвинений президента Дональда Трампа в адрес главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Инвесторы озабочены экономической нестабильностью, вызванной давлением на ФРС по снижению процентных ставок. Об этом пишет Financial Times.

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Пост в Truth Social усилил распродажу

21 апреля Трамп опубликовал сообщение на платформе Truth Social, требуя от Пауэлла немедленно снизить ставки для оживления экономики. Этот пост стал катализатором резкого падения акций. Индекс S&P 500 снизился на 2,4%, причем большинство его компаний завершили торги в минусе. Nasdaq Composite, отражающий технологический сектор, потерял 2,6%.

Историческое падение индексов

Индекс Dow Jones Industrial Average 21 апреля рухнул почти на 1000 пунктов, приближаясь к худшему апрельскому показателю с 1932 года, по данным Dow Jones Market Data. Аналитики Bespoke Investment Group отмечают, что S&P 500 демонстрирует самую плохую динамику за время президентства Трампа по сравнению с любым другим президентом США с 1928 года.

Пауэлл отвергает политическое давление

Джером Пауэлл неоднократно заявлял, что ФРС не будет подвергаться политическому влиянию. Однако инвесторы беспокоят не только возможные кадровые изменения в ФРС, но и перспективы новых торговых ограничений. Прогнозы корпоративных прибылей и влияние тарифов прибавляют напряжения, а быстрое решение торговых переговоров выглядит маловероятным.

Рост доходности облигаций

Последнее сообщение Трампа повлекло за собой рост доходности 10-летних казначейских облигаций США на 0,08 процентных пункта до 4,41%. Это отражает растущую нервозность на рынке в отношении экономических перспектив.