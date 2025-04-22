В первом квартале рост реального ВВП составил 1,1 — ИЭД

В первом квартале 2025 года реальный ВВП вырос на 1,1% к соответствующему периоду предыдущего года. Об этом идет речь в новом выпуске Месячного экономического мониторинга Украины Института экономических исследований и политических консультаций.

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Как изменился ВВП

В марте, благодаря лучшему доступу к электроэнергии и постепенному восстановлению спроса, экономическая ситуация несколько улучшилась — рост реального ВВП составил 1,3%. В начале же года показатели были ниже: в январе — 1,2%, а в феврале — 0,7%.

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Отрасли, которые в последние месяцы демонстрировали рост валовой добавленной стоимости:

Промышленность . Рост на 2,5% в марте после 1,8% в феврале вызван умеренным ростом внутреннего спроса и экспорта, несмотря на российские атаки на Днепр, Кривой Рог и Харьков.

. Рост на 2,5% в марте после 1,8% в феврале вызван умеренным ростом внутреннего спроса и экспорта, несмотря на российские атаки на Днепр, Кривой Рог и Харьков. Торговля. Рост на 1,2% в марте после умеренных 0,7% в феврале. Доля прямых продаж растет, что уменьшает объем оптовой торговли.

Отрасли, переживавшие сокращение:

Сельское хозяйство . Сокращение в марте примерно на 3%, как и в феврале, произошло из-за снижения производства продукции животноводства и продвижения российских войск.

. Сокращение в марте примерно на 3%, как и в феврале, произошло из-за снижения производства продукции животноводства и продвижения российских войск. Добывающая промышленность . Падение более чем на 3% из-за временной оккупации угольных шахт в Донецкой области и атаки на газодобычу.

. Падение более чем на 3% из-за временной оккупации угольных шахт в Донецкой области и атаки на газодобычу. Энергетика . Уменьшение почти на 5% из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.

. Уменьшение почти на 5% из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре. Транспорт. Падение на 6% в марте, что близко к показателю за февраль, из-за замедления железнодорожных грузовых перевозок после кибератак и прекращения с начала года транзита газа.