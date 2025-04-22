Официальный курс: Нацбанк повысил курс гривны на одну копейку

Национальный банк Украины установил на 22 апреля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,3785 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.

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Валютный рынок

Нацбанк на 22 апреля установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 47,76 грн (на 21 апреля курс был установлен на уровне 47,02 грн). Европейская валюта подорожала на 74 копейки.

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