Официальный курс: Нацбанк снизил курс гривны на одну копейку

Национальный банк Украины установил на 21 апреля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,3955 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 1 копейку.

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Валютный рынок

Нацбанк на 21 апреля установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 47,02 грн (на 18 апреля курс был установлен на уровне 47,00 грн). Европейская валюта подорожала на 2 копейки.

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