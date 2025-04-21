Долларовый индекс DXY опустился до минимума с февраля 2022 года

Доллар США резко ослабляется к основным мировым валютам на торгах в понедельник. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 1,2%, более широкий WSJ Dollar Index — 0,8%.

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Что происходит с долларом

DXY потерял 4,6% с начала апреля и находится на минимуме с февраля 2022 года в связи с ростом неопределенности относительно экономической политики США после нападок президента страны Дональда Трампа на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

На прошлой неделе Трамп выступил с резкой критикой в адрес Пауэлла, обвинив его в нежелании снижать процентные ставки. Советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Хассетт затем заявил, что президент и его команда продолжают изучать возможность увольнения Пауэлла.

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Неопределенность внутренней политики США приводит к тому, что доллар и US Treasuries «ведут себя, скорее, как рискованные активы», отмечают аналитики китайского инвестбанка CICC, пишет Financial Times.

Слова Трампа, касающиеся Пауэлла, «усиливают опасения рынка относительно независимости Федрезерва», говорится в обзоре CICC.

В пятницу финансовые рынки западных страны были закрыты в связи с пасхальными выходными. Биржи Европы, Австралии и Гонконга остаются закрытыми и в понедельник, в то время как торги в США возобновятся.

Пара евро/доллар по данным на 14:50 21 апреля подорожала на 1,3%, до $1,1544. Курс европейской валюты вырос более чем на 5% в этом месяце и находится на максимуме с ноября 2021 года.

Стоимость фунта к доллару увеличилась на 0,8%, до $1,3397.

«Глобальные инвесторы пересматривают портфельные вложения, — говорит валютный аналитик BNP Paribas Париша Саимби. — Евро и иена, вероятно, выигрывают от перекладывания средств инвесторами».

Курс доллара в паре с иеной опустился в ходе торгов на 1%, до 140,77 иены. Он держится у минимума за 7 месяцев благодаря росту спроса на активы «тихой гавани» в условиях неопределенности, созданной политикой Трампа.

Эта тенденция также привела к укреплению швейцарского франка до 10-летнего максимума в паре с долларом США. Пара доллар/франк в понедельник торгуется на уровне 0,8051 франка/$1 по сравнению с 0,8163 франка/$1 на закрытие предыдущей сессии

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