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21 апреля 2025, 9:30 Читати українською

В «Клубе белого бизнеса» стало меньше компаний — Гетманцев

В Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства на 1 апреля включено 8199 компаний, тогда как на 1 декабря 2024 года в нем было 8255 предприятий. Об этом сообщил глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

В Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства на 1 апреля включено 8199 компаний, тогда как на 1 декабря 2024 года в нем было 8255 предприятий.
Фото: depositphotos

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«Обновился перечень плательщиков „Территории высокого уровня налогового доверия“… Всего в перечень включены 8 199 налогоплательщиков, что меньше на 55 плательщиков, чем в предыдущем перечне», — говорится в сообщении.

«Клуб белого бизнеса»

В настоящее время в «Клубе белого бизнеса» находятся 4 123 юридических лица на общей системе налогообложения, 2 149 юридических лиц — плательщики единого налога ІІІ группы, 984 юридических лица — плательщики единого налога ІV группы, 211 резидентов Дія.City и 732 физических лица — предприниматели.

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Гетманцев отметил, что наибольшее количество в обновленном перечне добавили плательщики физические лица-предприниматели — среди предпринимателей с лучшими показателями уровня уплаты и налоговой дисциплины ФОП в течение I квартала увеличилось на 581.

По его словам, большинство плательщиков, включенных в первый перечень, продолжают пользоваться предложенным механизмом, соблюдая установленные уровни уплаты налогов, что позволяет им сохранять привилегии «Территории высокого уровня налогового доверия».

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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zephyr
zephyr
21 апреля 2025, 11:13
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Логика простая: если у бизнеса нету полит и силовой крыши, и они по-честному платят налоги и остаются прибыльными- самое время их пощипать. По желанию, можно найти любые нарушения, какие захочешь. Феодальное право, так сказать.
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