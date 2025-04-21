В «Клубе белого бизнеса» стало меньше компаний — Гетманцев

В Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства на 1 апреля включено 8199 компаний, тогда как на 1 декабря 2024 года в нем было 8255 предприятий. Об этом сообщил глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

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«Обновился перечень плательщиков „Территории высокого уровня налогового доверия“… Всего в перечень включены 8 199 налогоплательщиков, что меньше на 55 плательщиков, чем в предыдущем перечне», — говорится в сообщении.

«Клуб белого бизнеса»

В настоящее время в «Клубе белого бизнеса» находятся 4 123 юридических лица на общей системе налогообложения, 2 149 юридических лиц — плательщики единого налога ІІІ группы, 984 юридических лица — плательщики единого налога ІV группы, 211 резидентов Дія.City и 732 физических лица — предприниматели.

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Гетманцев отметил, что наибольшее количество в обновленном перечне добавили плательщики физические лица-предприниматели — среди предпринимателей с лучшими показателями уровня уплаты и налоговой дисциплины ФОП в течение I квартала увеличилось на 581.

По его словам, большинство плательщиков, включенных в первый перечень, продолжают пользоваться предложенным механизмом, соблюдая установленные уровни уплаты налогов, что позволяет им сохранять привилегии «Территории высокого уровня налогового доверия».