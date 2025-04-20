Tesla сокращает производство Cybertruck из-за падения спроса

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Сокращение производства

«За последние несколько месяцев Tesla снизила производственные цели для нескольких линий Cybertruck», — пишет Business Insider. Некоторые линии работают на часть предыдущей мощности, а численность отдельных команд сокращена более чем вдвое. «Часть рабочих переводят на производство Model Y», — отмечают источники. В декабре 2024 года Tesla сообщила работникам об изменении графиков и опросил их относительно желаемых ролей, сигнализируя о снижении целей на первый квартал 2025 года.

«Чувствуется, будто людей фильтруют. Парковка все пустее», — рассказал один из работников. С января часть сотрудников Cybertruck была переведена на линию Model Y, имеющую более высокие маржи прибыли.

Низкий спрос

«В первом квартале 2025 года Tesla продала 6406 Cybertruck — вдвое меньше, чем в предыдущем квартале (12 991)», — по данным Cox Automotive. Это на 13% ниже, чем в I квартале 2024 года. В общей сложности с начала производства в ноябре 2023 года продано около 46 000 единиц, что значительно меньше заявленных Илоном Маском «свыше 1 млн предзаказов».

«Маск утверждал, что Tesla будет продавать до 250 000 Cybertruck ежегодно, но реальные продажи оказались в разы ниже», — отмечает Business Insider. В 2024 году продано 38 965 единиц, что не оправдало прогнозов аналитиков (48 500).