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20 апреля 2025, 14:05 Читати українською

Южная Корея и США проведут торговые переговоры в Вашингтоне

Южная Корея и США на этой неделе проведут консультации по пошлинам в Вашингтоне по инициативе американской стороны, сообщило Министерство торговли Республики Корея 20 апреля, передает Reuters.

Южная Корея и США на этой неделе проведут консультации по пошлинам в Вашингтоне по инициативе американской стороны, сообщило Министерство торговли Республики Корея 20 апреля, передает Reuters.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиДетали встречи«Министр финансов Чхве Сан Мокк и министр торговли Ан Дук Гун встретятся с торговым представителем Джеймисоном Гриром и министром финансов Скоттом Бессентом» на полях весенних встреч МВФ и Всемирного банка, говорится в заявлении министерства.

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Детали встречи

«Министр финансов Чхве Сан Мокк и министр торговли Ан Дук Гун встретятся с торговым представителем Джеймисоном Гриром и министром финансов Скоттом Бессентом» на полях весенних встреч МВФ и Всемирного банка, говорится в заявлении министерства. Ан Дук Гун отправится в США в среду, 23 апреля. Конкретная повестка дня не раскрыта.

Цель переговоров

«Южная Корея надеется на снижение 25% „взаимной“ пошлины», объявленной президентом США Дональдом Трампом, — отмечает Reuters. Эта пошлина, введенная 2 апреля, была временно приостановлена на 90 дней для стран, не ответивших собственными тарифами, снизившись до базового уровня 10%.

Сеул стремится воспользоваться паузой для переговоров, чтобы минимизировать ущерб своей экспортно ориентированной экономике, в частности автопрому (Hyundai, Kia) и сталелитейной отрасли.

Источник: Минфин
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