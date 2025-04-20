Супермаркет SPAR в Швейцарии начал принимать биткоины

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Как это работает

«Это один из первых супермаркетов в Швейцарии, где есть такая возможность», — заявили в DFX Swiss. Клиенты могут оплачивать покупки прямо на кассе через LNURL, сканируя QR-код с помощью кошелька, поддерживающего Lightning Network. Рахим Тагизадеган, директор Bitcoin Association Switzerland, в видео на LinkedIn, использовав кошелек Phoenix Wallet.

Значение инициативы

Цуг, известный как «Криптодолина», является центром криптоинноваций в Швейцарии, где уже 1 013 компаний принимают биткоины, по данным BTCmap в ЦУЗе стал одним из первых супермаркетов страны, интегрировавший биткоин-платежи. указывая на потенциал для масштабирования.

Сеть SPAR насчитывает 13 900 магазинов в 48 странах, обслуживая 14,7 млн покупателей ежедневно.