Укрпочта готовит новое мобильное приложение с треккингом и таможенными функциями

Укрпочта планирует запустить обновленное мобильное приложение с расширенным функционалом до конца июня 2025 года, сообщил генеральный директор Игорь Смелянский в интервью Forbes Украина.

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Новые возможности

«Планируем запустить приложение до конца первого полугодия. Он будет не просто трекать посылки — мы добавим функции для взаимодействия с таможней, показ ориентировочной даты доставки, возможность подтвердить документы, видеть историю отправлений и платежей», — рассказал Смилянский.

Треккинг с push-сообщениями: уведомление о статусе посылки на каждом этапе — от сортировки до доставки;

Таможенное оформление: подтверждение документов и взаимодействие с таможней онлайн;

Перенаправление посылок: изменение отделения доставки через приложение, а не звонки или визиты;

История операций: доступ к отправкам и платежам;

Ориентировочная дата доставки: прогнозирование сроков.

«Пользователи смогут автоматически получать информацию о статусе посылки: больше не нужно вводить треккинг вручную», — добавил Смелянский, отметив, что приложение разрабатывает IT-департамент «Укрпочты» с новой архитектурой.

Инвестиции в автоматизацию

«В 2024 году в автоматизацию было вложено около 1 млрд грн. Это сумма с учетом гарантий на пять лет. Причем все — наше собственное финансирование», — подчеркнул Смелянский. обновилось — посылка не опоздала, чтобы собрать фидбек клиентов", — добавили на сайте компании.