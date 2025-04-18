Правительство упростило инвестирование в крупные проекты

Кабинет Министров Украины упростил условия для крупных инвесторов, разрешив приступать к финансированию проектов без ожидания 18-месячного срока для подачи заявки на господдержку. Об этом сообщило Минэкономики 18 апреля.

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Что изменилось

«Такие инвестиции не будут относиться к общему объему „значительных инвестиций“, как это определено законом», — уточняет Минэкономики. Это означает, что инвесторы могут вкладывать средства сразу, не утрачивая права на государственные льготы. «Такое изменение открывает больше возможностей для тех, кто готов начать работу уже сейчас, не откладывая планы на потом», — добавляют в ведомстве.

Условия поддержки

В рамках политики «Сделано в Украине» государство поддерживает проекты с инвестициями от 12 млн. евро, предоставляя до 30% компенсации на капитальные расходы. «Проекты могут продолжаться до пяти лет», — отмечает Минэкономики. Приоритетны перерабатывающая промышленность, логистика, добыча, медицина, образование, культура, туризм, спорт, IT и другие сектора.

Значение для экономики

Отмена 18-месячного барьера ускоряет привлечение капитала, что критично для восстановления экономики в условиях войны. По данным Минэкономики, в 2024 году 12 проектов на €350 млн уже получили одобрение, создав 2500 рабочих мест. Новые правила могут удвоить этот показатель к концу 2025 г., считают эксперты.