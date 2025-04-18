Raiffeisen опровергает информацию об остановке продажи бизнеса в россии

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) опроверг информацию о приостановке продажи своего российского подразделения, подтвердив, что процесс продолжается. Об этом банк заявил в пятницу, 18 апреля, в ответ на публикацию Financial Times, пишет Reuters.

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Опровержение

«Процесс продаж не остановлен и не поставлен на паузу, он продолжается», — заявил представитель RBI Reuters, назвав сообщение FT от 17 апреля недостоверными. FT утверждала, что Raiffeisen якобы заморозил продажу из-за политического потепления между россией и США, ссылаясь на два источника. «Это не соответствует действительности», — отметили в банке.

Контекст и препятствия

Продажа усложнена судебным спором: акции российского подразделения RBI заблокированы из-за иска Rasperia Trading Limited, связанной с Олегом Дерипаской, на €2,1 млрд. «Акции Raiffeisen в российском банке заблокированы, поэтому сделка невозможна», — отмечали в RBI ранее. российский указ от 2022 г. также запрещает соглашения с активами без разрешения президента рф.

Российский бизнес остается прибыльным: за первое полугодие 2024 года он принес €705 млн или половину консолидированной прибыли RBI (€1,32 млрд). Однако банк сократил кредиты на 60% и ограничил транзакции под давлением ЕЦБ и США, ранее угрожавшими ограничениями доступа к долларовой системе.