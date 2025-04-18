Raiffeisen тормозит продажу российской «дочки» из-за потепления отношений между США и РФ — FT

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Причины паузы

«По словам двух собеседников издания, знакомых с переговорами, в феврале 2025 года банк свернул подготовку к продаже из-за возобновления диалога между США и рф», — пишет FT. Один из них уточнил, что Raiffeisen хочет «оценить ситуацию и понять, изменится ли позиция США». Третий источник добавил, что серьезные шаги по продаже «прекращены», но ситуация может измениться в зависимости от политических сдвигов.

Официальная позиция банка

RBI утверждает, что продажа не отменена, но блокируется юридическими преградами. «Акции Raiffeisen в российском банке заблокированы, поэтому соглашение невозможно», — заявили в банке, ссылаясь на решение российского суда от сентября 2024 года, заморозившее акции из-за иска Rasperia Trading Limited, связанной с олигархом Олегом Дерипаской.

Изменение тона США

«Издание отмечает, что в это время США, ранее предупреждавшие банк о риске ограничения доступа к американской финансовой системе из-за работы в россии, начали проявлять интерес к возобновлению экономического сотрудничества с москвой», — пишет Forbes. Спецпредставитель США Стив Виткофф, после третьей встречи с путиным в 2025 году, заявил о «очень привлекательных коммерческих возможностях», что сигнализирует об изменении риторики Вашингтона.

Контекст и риски

Российское подразделение остается золотой жилой для RBI: в 2024 году оно принесло €705 млн прибыли, что составляет половину консолидированной прибыли группы (€1,32 млрд) за первое полугодие. Однако банк сократил кредиты в россии на 60% и ограничил платежные операции под давлением ЕЦБ и США. В январе 2025 года российский суд наложил на Raiffeisen штраф в €2,1 млрд по делу Rasperia, что затрудняет выход.