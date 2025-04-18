Raiffeisen тормозит продажу российской «дочки» из-за потепления отношений между США и РФ — FT

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 апреля 2025, 10:45 Читати українською

Raiffeisen тормозит продажу российской «дочки» из-за потепления отношений между США и РФ — FT

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) приостановил попытки избавиться от своего российского подразделения на фоне политического сближения Вашингтона с москвой, сообщает Financial Times.

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) приостановил попытки избавиться от своего российского подразделения на фоне политического сближения Вашингтона с москвой, сообщает Financial Times.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПричины паузы«По словам двух собеседников издания, знакомых с переговорами, в феврале 2025 года банк свернул подготовку к продаже из-за возобновления диалога между США и рф», — пишет FT.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причины паузы

«По словам двух собеседников издания, знакомых с переговорами, в феврале 2025 года банк свернул подготовку к продаже из-за возобновления диалога между США и рф», — пишет FT. Один из них уточнил, что Raiffeisen хочет «оценить ситуацию и понять, изменится ли позиция США». Третий источник добавил, что серьезные шаги по продаже «прекращены», но ситуация может измениться в зависимости от политических сдвигов.

Официальная позиция банка

RBI утверждает, что продажа не отменена, но блокируется юридическими преградами. «Акции Raiffeisen в российском банке заблокированы, поэтому соглашение невозможно», — заявили в банке, ссылаясь на решение российского суда от сентября 2024 года, заморозившее акции из-за иска Rasperia Trading Limited, связанной с олигархом Олегом Дерипаской.

Изменение тона США

«Издание отмечает, что в это время США, ранее предупреждавшие банк о риске ограничения доступа к американской финансовой системе из-за работы в россии, начали проявлять интерес к возобновлению экономического сотрудничества с москвой», — пишет Forbes. Спецпредставитель США Стив Виткофф, после третьей встречи с путиным в 2025 году, заявил о «очень привлекательных коммерческих возможностях», что сигнализирует об изменении риторики Вашингтона.

Контекст и риски

Российское подразделение остается золотой жилой для RBI: в 2024 году оно принесло €705 млн прибыли, что составляет половину консолидированной прибыли группы (€1,32 млрд) за первое полугодие. Однако банк сократил кредиты в россии на 60% и ограничил платежные операции под давлением ЕЦБ и США. В январе 2025 года российский суд наложил на Raiffeisen штраф в €2,1 млрд по делу Rasperia, что затрудняет выход.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+14
Я_ __
Я_ __
18 апреля 2025, 10:51
#
«Raiffeisen гальмує продаж російської „дочки“ через потепління відносин між США та росією — FT»

ніколи не відкриватиму рахунків в прокацапському райфпутлєр банку))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами