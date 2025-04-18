Украина привлечет от Всемирного банка $84 миллиона на компенсации за поврежденное жилье

Кабинет Министров принял решение о привлечении $84 млн от Всемирного банка в рамках проекта HOPE. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Он отметил, что эти средства будут направлены на выплату компенсации по программе «єВідновлення».

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что средства позволят получить компенсации еще 24 тысячам семей:

$33 млн будут направлены на покрытие мелких ремонтов для более 18 тысяч семей;

$49,5 млн — на средние ремонты для более чем 6 тысяч семей.

По его словам, в общей сложности уже более 97 тысяч семей получили компенсации в рамках программы «єВідновлення», из которых более 8 тысяч смогли приобрести новое жилье.

Напомним

«Минфин» писал, что программа «єВідновлення» теперь позволяет направлять компенсацию за разрушенное россией жилье на строительство дома на собственном земельном участке.