Кабинет Министров принял решение о привлечении $84 млн от Всемирного банка в рамках проекта HOPE. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Украина привлечет от Всемирного банка $84 миллиона на компенсации за поврежденное жилье
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Он отметил, что эти средства будут направлены на выплату компенсации по программе «єВідновлення».
Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что средства позволят получить компенсации еще 24 тысячам семей:
- $33 млн будут направлены на покрытие мелких ремонтов для более 18 тысяч семей;
- $49,5 млн — на средние ремонты для более чем 6 тысяч семей.
По его словам, в общей сложности уже более 97 тысяч семей получили компенсации в рамках программы «єВідновлення», из которых более 8 тысяч смогли приобрести новое жилье.
Напомним
«Минфин» писал, что программа «єВідновлення» теперь позволяет направлять компенсацию за разрушенное россией жилье на строительство дома на собственном земельном участке.
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