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18 апреля 2025, 15:47 Читати українською

Долги по штрафам ТЦК растут: более 4,7 тысячи новых ежемесячно

Более 17 тысяч производств за нарушение правил военного учета было открыто с начала 2025 года. Из них только 16% было закрыто — 2 779 долгов. В среднем ежемесячно появляются 4,7 тысячи новых штрафов ТЦК. Об этом сообщает платформа «Опендатабот».

Более 17 тысяч производств за нарушение правил военного учета было открыто с начала 2025 года.
Фото: НБУ

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Всего за три года после начала полномасштабного вторжения России накопилось 28 960 просроченных долгов из-за нарушения правил военного учета. Впрочем, стоит заметить, что за все время таких производств было больше, ведь доля из них постоянно закрывается.

С начала года производство открыли в отношении 15 772 человек. Это почти равно количеству самих производств — 17 007. Однако есть и исключения: Приморский районный ТЦК г. Одессы открыл 7 производств против одного мужчины — это сейчас рекорд по количеству дел, открытых в отношении одного человека в 2025 году.

Чаще всего производство открывают по отношению к мужчинам в возрасте 25−35 лет — 43,8%. Это почти половина всех дел. Еще почти 39% — на мужчин в возрасте 36−45 лет. В то же время только 22 производства (0,1%) открыты в отношении женщин.

Больше всего дел с начала года было открыто в Киеве — 1 992 производства. Далее следуют Днепропетровская область — 1946 и Сумская область — 1722 производства.

Напомним

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий военнообязанным получить 50% скидку на штрафы за неуточнение данных в ТЦК.

По закону мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили свои данные в ТЦК и СП или не состоят на военном учете, грозит штраф от 17 000 до 25 500 грн во время военного положения или за повторное нарушение. Однако в случае добровольного обращения в ТЦК и самостоятельной уплаты сумма штрафа составит лишь 50% минимального размера.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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