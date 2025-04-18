Цены на нефть выросли на 5% по итогам недели

Цены на нефть завершили торги в четверг с положительным результатом и выросли по итогам недели после понижения две недели подряд. Об этом сообщает enkorr.

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Торги фьючерсами на нефть эталонных марок Brent и WTI в пятницу не проводятся, поскольку биржи закрыты из-за Страстной пятницы.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытии рынка в четверг выросла на $2,11 (3,2%), до $67,96 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали на $2,21 (3,54%), до $64,68 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказали надежды на заключение торгового соглашения против Ирана.

По итогам текущей недели обе марки выросли в цене примерно на 5%.

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