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18 апреля 2025, 13:26 Читати українською

В Министерстве финансов отрицали планы повышения налогов в Украине

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил об отсутствии планов поднятия налогов или других планов по фискализации. Об этом он сообщил народным депутатам во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил об отсутствии планов поднятия налогов или других планов по фискализации.
Фото: pixabay.com

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«Никаких планов по фискализации мы не планируем, повышение расходов не предусматриваем и все будет осуществлено в условиях, предусмотренных действующим законодательством», — сказал он.

Марченко сообщил, что ближайший план — подготовка бюджетной декларации на 2026−2028 годы, которая будет включать различные сценарии и является ответной реакцией правительства на те или иные риски фискального характера.

«Конечно, мы понимаем и в этом году реагируем на те риски, которые уже материализовались, и у нас есть ответ на эти вопросы. И по финансированию на 2026 год. Это не является каким-то „секретом Полишинеля“ и сейчас мы активно работаем над тем, чтобы у нас были ответы на любые варианты развития событий», — отметил глава Минфина.

Он добавил, что любые варианты развития событий предполагают реакцию как военного положения, так и послевоенного положения.

«Мы должны быть к этому готовы. Потому готовим сейчас соответствующие предложения», — отметил Марченко без дополнительных деталей.

Он также сообщил, что на следующей неделе в Вашингтоне пройдут так называемые Весенние встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, на которых будет работать украинская делегация.

«У нас будут активные консультации с министрами финансов наших стран-партнеров, с Международным валютным фондом, с Всемирным банком, где мы очертим наши риски, оговорки, и покажем, что ситуация нуждается в дополнительной поддержке, над которой мы активно будем работать с премьер-министром», — сказал Марченко.

Напомним

Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что наполнение государственного бюджета Украины в 2025 году идет по плану, однако в 2026 году остается неопределенность из-за разрыва во внешнем финансировании, поэтому налоговая база может быть пересмотрена.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
18 апреля 2025, 14:17
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Були ж часи:
«З 01.01.2016 року ставка ЄСВ знижена до 22% (для всіх категорій платників).»
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0
financialGenius
financialGenius
18 апреля 2025, 14:30
#
Ну понятно , в 2026 году в Украине будут самые высокие налоги во всем мире … ну среди европейских стран мы точно опередим всех …
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