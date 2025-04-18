В Украине резко выросли цены на лук

Впервые с начала 2025 г. украинские производители смогли существенно повысить цены на лук. Этот факт ключевые игроки рынка увязывают с сезонным истощением запасов этой продукции в местных хозяйствах и увеличенной закупочной активностью оптовых компаний, сообщают аналитики проекта EastFruit.

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По данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодняшний день украинские фермеры готовы отгружать лук не дешевле 14−20 грн/кг ($0,34−0,49/кг), что в среднем на 55% дороже, чем в конце прошлой недели.

Несмотря на подорожание, спрос на лук растет ежедневно при остром дефиците предложения качественной продукции.

Большинство хозяйств распродали уже весь имеющийся объем, а имеющие определенные запасы сейчас остановили продажи, нагнетая тем самым на рынке ажиотаж среди покупателей и соответственно рост цен.

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Эксперты отмечают, что на сегодняшний день лук в Украине уже стоит в среднем на 59% дороже, чем за аналогичный период в прошлом году.

Прогноз

По мнению участников рынка, положительные ценовые тенденции на рынке лука сохранятся до массового поступления лука нового урожая.