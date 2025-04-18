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18 апреля 2025, 14:14 Читати українською

В Украине резко выросли цены на лук

Впервые с начала 2025 г. украинские производители смогли существенно повысить цены на лук. Этот факт ключевые игроки рынка увязывают с сезонным истощением запасов этой продукции в местных хозяйствах и увеличенной закупочной активностью оптовых компаний, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Впервые с начала 2025 г.
Фото: pixabay.com

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По данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодняшний день украинские фермеры готовы отгружать лук не дешевле 14−20 грн/кг ($0,34−0,49/кг), что в среднем на 55% дороже, чем в конце прошлой недели.

Несмотря на подорожание, спрос на лук растет ежедневно при остром дефиците предложения качественной продукции.

Большинство хозяйств распродали уже весь имеющийся объем, а имеющие определенные запасы сейчас остановили продажи, нагнетая тем самым на рынке ажиотаж среди покупателей и соответственно рост цен.

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Эксперты отмечают, что на сегодняшний день лук в Украине уже стоит в среднем на 59% дороже, чем за аналогичный период в прошлом году.

Прогноз

По мнению участников рынка, положительные ценовые тенденции на рынке лука сохранятся до массового поступления лука нового урожая.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
18 апреля 2025, 14:18
#
Пропагандистка мосейчук вже б'ється в істериці?
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 апреля 2025, 14:49
#
Главное что бы «герои майдана» мосейчук и береза в Вене не бились в припадках…
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