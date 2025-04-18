SkyUp возобновила регулярные рейсы

Украинская авиакомпания SkyUp возобновила регулярные полеты впервые с начала полномасштабного вторжения россии, основываясь в Кишиневе. Об этом сообщила пресс-служба компании, пишет liga.net.

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Новый этап

«Сегодня запуск регулярных рейсов из Кишинева — это не просто новый этап в работе компании. Это доказательство того, что украинские специалисты и компания способны оставаться частью мировой авиации, несмотря на все», — заявил гендиректор SkyUp Дмитрий Сероухов. Кишинев выбран из-за его близости к Украине, что обеспечивает логистическое удобство и надежность для международных маршрутов.

Куда летает SkyUp

«Полетная программа SkyUp предусматривает регулярные рейсы из Кишинева в 13 городов Европы», — отмечает пресс-служба. Среди направлений: Париж, Лиссабон, Ницца, Барселона, Аликанте, Пальма-де-Майорка, Ларнака, Афины, Салоники, Ираклион, Берлин, Прага, Стокгольм. Рейсы выполняются на самолетах Boeing 737−800 и 737−900, находящихся в лизинге.

Контекст и вызовы

SkyUp, основанная в 2018 году, была вынуждена приостановить регулярные полеты после вторжения россии из-за закрытия украинского авиапространства. Компания сосредоточилась на чартерных рейсах и мокром лизинге (предоставлении самолетов с экипажем) для иностранных перевозчиков, в том числе в Европе и на Ближнем Востоке. Возобновление рейсов из Кишинева — это шаг к возвращению на рынок регулярных перевозок, хотя полноценная работа в Украине остается невозможной из-за войны.