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18 апреля 2025, 11:36 Читати українською

NovaPay обновил ставки по корпоративным облигациям: доходность до 19% годовых

NovaPay повысил доходность по своим корпоративным облигациям. Теперь максимальная ставка составляет 19% годовых. Также добавлен новый срок инвестирования — 4 месяца, доходность по нему составляет 17,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба компании.

NovaPay повысил доходность по своим корпоративным облигациям.
Фото: NovaPay

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«Мы увеличили доходность для большинства сроков инвестирования от 0,5% для трехмесячных корпоративных облигаций до 1,5% для ценных бумаг, в которые можно инвестировать на девять месяцев. Также, учитывая пожелания инвесторов, добавили еще один срок инвестирования — 4 месяца», — отметил финансовый директор NovaPay Игорь Приходько.

Актуальные ставки по облигациям от 15 апреля 2025 года:

  • 1 месяц — 10,0%;
  • 2 месяца — 14,0%;
  • 3 месяца — 16,5%;
  • 4 месяца — 17,5%;
  • 6 месяцев — 18,0%;
  • 9 месяцев — 18,5%;
  • 12 месяцев — 19,0%.

Приобрести облигации можно прямо в приложении NovaPay. Оформление происходит онлайн с подписанием документов с помощью «Дия. Подпись». Также сразу в приложении будет указан ожидаемый доход.

Напомним

В 2023 году NovaPay осуществил три публичных выпуска процентных облигаций серий A, B и C по 100 млн грн каждый, а в течение прошлого года выпустил еще шесть серий облигаций — D, E, F, G, H и I.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+75
Qwerty1999
Qwerty1999
18 апреля 2025, 12:05
#
А почему ни слова об уплате налогов с таких доходов…
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
18 апреля 2025, 12:08
#
«Действие.Подпись» — звучит круто…

Название ПО «Дiя» не переводится на русский, как «Действие» — сколько об этом не напоминаю редакции Минфина, а они и дальше продолжают тупо верить в непогрешимость гугл-переводчика…
+
0
vPrirech
vPrirech
18 апреля 2025, 14:11
#
100%, якщо це взяти до уваги що дія — це держава і я, на скільки я пам’ятаю. російською має бути «ГИЯ» мабуть
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
18 апреля 2025, 14:32
#
Имена собственные не переводятся,
но об этом троечники ничего не знают…
+
0
vPrirech
vPrirech
18 апреля 2025, 14:40
#
От такої … ще й трояк поставили
+
+75
matroskin
matroskin
18 апреля 2025, 12:11
#
Враховуючи що з цього треба сплатити податки, така собі інвестиція, ОВДП вигідніше й надійніше.
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