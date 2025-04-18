NovaPay повысил доходность по своим корпоративным облигациям. Теперь максимальная ставка составляет 19% годовых. Также добавлен новый срок инвестирования — 4 месяца, доходность по нему составляет 17,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба компании.
NovaPay обновил ставки по корпоративным облигациям: доходность до 19% годовых
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«Мы увеличили доходность для большинства сроков инвестирования от 0,5% для трехмесячных корпоративных облигаций до 1,5% для ценных бумаг, в которые можно инвестировать на девять месяцев. Также, учитывая пожелания инвесторов, добавили еще один срок инвестирования — 4 месяца», — отметил финансовый директор NovaPay Игорь Приходько.
Актуальные ставки по облигациям от 15 апреля 2025 года:
- 1 месяц — 10,0%;
- 2 месяца — 14,0%;
- 3 месяца — 16,5%;
- 4 месяца — 17,5%;
- 6 месяцев — 18,0%;
- 9 месяцев — 18,5%;
- 12 месяцев — 19,0%.
Приобрести облигации можно прямо в приложении NovaPay. Оформление происходит онлайн с подписанием документов с помощью «Дия. Подпись». Также сразу в приложении будет указан ожидаемый доход.
Напомним
В 2023 году NovaPay осуществил три публичных выпуска процентных облигаций серий A, B и C по 100 млн грн каждый, а в течение прошлого года выпустил еще шесть серий облигаций — D, E, F, G, H и I.
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Комментарии - 6
Название ПО «Дiя» не переводится на русский, как «Действие» — сколько об этом не напоминаю редакции Минфина, а они и дальше продолжают тупо верить в непогрешимость гугл-переводчика…
но об этом троечники ничего не знают…