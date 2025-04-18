NovaPay обновил ставки по корпоративным облигациям: доходность до 19% годовых

NovaPay повысил доходность по своим корпоративным облигациям. Теперь максимальная ставка составляет 19% годовых. Также добавлен новый срок инвестирования — 4 месяца, доходность по нему составляет 17,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба компании.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Мы увеличили доходность для большинства сроков инвестирования от 0,5% для трехмесячных корпоративных облигаций до 1,5% для ценных бумаг, в которые можно инвестировать на девять месяцев. Также, учитывая пожелания инвесторов, добавили еще один срок инвестирования — 4 месяца», — отметил финансовый директор NovaPay Игорь Приходько.

Актуальные ставки по облигациям от 15 апреля 2025 года:

1 месяц — 10,0%;

2 месяца — 14,0%;

3 месяца — 16,5%;

4 месяца — 17,5%;

6 месяцев — 18,0%;

9 месяцев — 18,5%;

12 месяцев — 19,0%.

Приобрести облигации можно прямо в приложении NovaPay. Оформление происходит онлайн с подписанием документов с помощью «Дия. Подпись». Также сразу в приложении будет указан ожидаемый доход.

Напомним

В 2023 году NovaPay осуществил три публичных выпуска процентных облигаций серий A, B и C по 100 млн грн каждый, а в течение прошлого года выпустил еще шесть серий облигаций — D, E, F, G, H и I.

Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.