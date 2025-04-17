В первые месяцы 2025 года инфляция росла довольно близко к траектории предварительного макропрогноза Национального банка Украины и в марте составила 14,6% г/г. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В НБУ дали прогноз касательно замедления инфляции в Украине
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Такая динамика была обусловлена остаточными эффектами худших урожаев прошлого, дальнейшим повышением цен на подакцизную продукцию, а также влиянием фундаментальных факторов, в частности со стороны увеличения затрат предприятий на энергоресурсы и оплату труда и устойчивого потребительского спроса.
Дальнейший рост инфляции услуг тоже индикатор все еще существенного внутреннего ценового давления.
«В то же время, помесячная динамика инфляции, скорректированная на сезонность, свидетельствует о признаках ослабления ценового давления. Этому в частности способствовали меры НБУ по сохранению устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий», — говорится в сообщении.
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Мартовский опрос показал дальнейшее улучшение ожиданий домохозяйств, а статистика поисковых интернет-запросов — снижение внимания населения к теме инфляции с пиковых уровней в начале года. В то же время инфляционные ожидания предприятий и банков несколько ухудшились.
В целом, несмотря на рост показателя инфляции в годовом исчислении, инфляционные ожидания экономических агентов остаются относительно устойчивыми.
Замедление инфляции
Согласно прогнозу НБУ, летом рост цен в годовом измерении начнет замедляться по широкому спектру товаров и услуг.
Отмечается, что ожидаемое увеличение урожаев будет способствовать снижению продовольственной инфляции с III квартала 2025 г. и ее стабилизации на сравнительно низком уровне в дальнейшем.
«Фундаментальное инфляционное давление будет постепенно утихать под влиянием мер монетарной политики НБУ, улучшения ситуации с поставкой электроэнергии и более умеренного давления со стороны рынка труда», — говорится в сообщении.
Кроме того, дополнительным фактором станет уменьшение цен на нефть в результате торговых противостояний в мире. В результате инфляция к концу 2025 года снизится до 8,7%, а в 2026 году — до цели 5%.
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Комментарии - 1
Чесно, ну це фігня якась, серйонзо) коли купуєш часто плюс мінус одні і ті ж групи продуктів в магазині то знаєш, що є:
1) продукти котрі подорожчали
2) продукти котрі зараз продаються по акції
все, ну третього не буває наче)
ось для прикладу бензин подешевшав, а ціни на таксі і проїзд в маршрутках подешевшали? зазвичайже підвищенням цін на бензин люблять пояснювати підвищення ціни за проїзд, а проїзд чомусь не знизився в ціні)