Торговая война может стоить Китаю до $800 миллиардов американских инвестиций

Инвесторы из США могут быть вынуждены продать китайские акции на сумму около $800 млрд в случае экстремального сценария финансового разрыва между двумя крупнейшими экономиками мира. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Goldman Sachs.

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В настоящее время около 7% рыночной капитализации американских депозитарных расписок (ADRs) китайских компаний принадлежат американским учреждениям, которые могут не иметь возможности торговать в Гонконге.

Это означает, что такие инвесторы могут не иметь возможности поехать в азиатский финансовый центр для покупки акций, если такие компании, как Alibaba Group Holding Ltd., столкнутся с принудительным делистингом в США.

Опасения по поводу исключения китайских фирм из американских фондовых бирж, что стало проблемой во время первого срока президента США Дональда Трампа, вновь возникли после недавнего комментария министра финансов Скотта Бессента о том, что в переговорах с Китаем рассматриваются все варианты.

В случае принудительного делистинга ADRs могут потерять 9% своей стоимости, а индекс MSCI China — примерно 4% от текущего уровня.

Американские институциональные инвесторы владеют китайскими ADRs на сумму около $250 млрд, или 26% от общей рыночной стоимости, по данным Goldman Sachs.

Их инвестиции в акции Гонконга составляют $522 млрд., или 16% от общего объема рынка. Они также владеют около 0,5% китайских материковых акций, известных как акции класса «А». В общей сложности это более $800 млрд в китайских акциях.

По оценкам Goldman Sachs, американским инвесторам может потребоваться всего один день для завершения продажи своих акций класса «А», тогда как для выхода из гонконгских акций и ADRs может потребоваться 119 и 97 дней соответственно.

Между тем, по самому экстремальному сценарию, китайским инвесторам, возможно, придется продать свои финансовые активы США, которые могут достичь $1,7 трлн. Около $370 млрд из этой суммы придется на акции, а $1,3 трлн — на облигации.