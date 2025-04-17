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17 апреля 2025, 13:41 Читати українською

Торговая война может стоить Китаю до $800 миллиардов американских инвестиций

Инвесторы из США могут быть вынуждены продать китайские акции на сумму около $800 млрд в случае экстремального сценария финансового разрыва между двумя крупнейшими экономиками мира. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Goldman Sachs.

Инвесторы из США могут быть вынуждены продать китайские акции на сумму около $800 млрд в случае экстремального сценария финансового разрыва между двумя крупнейшими экономиками мира.
Фото: AI

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В настоящее время около 7% рыночной капитализации американских депозитарных расписок (ADRs) китайских компаний принадлежат американским учреждениям, которые могут не иметь возможности торговать в Гонконге.

Это означает, что такие инвесторы могут не иметь возможности поехать в азиатский финансовый центр для покупки акций, если такие компании, как Alibaba Group Holding Ltd., столкнутся с принудительным делистингом в США.

Опасения по поводу исключения китайских фирм из американских фондовых бирж, что стало проблемой во время первого срока президента США Дональда Трампа, вновь возникли после недавнего комментария министра финансов Скотта Бессента о том, что в переговорах с Китаем рассматриваются все варианты.

В случае принудительного делистинга ADRs могут потерять 9% своей стоимости, а индекс MSCI China — примерно 4% от текущего уровня.

Американские институциональные инвесторы владеют китайскими ADRs на сумму около $250 млрд, или 26% от общей рыночной стоимости, по данным Goldman Sachs.

Их инвестиции в акции Гонконга составляют $522 млрд., или 16% от общего объема рынка. Они также владеют около 0,5% китайских материковых акций, известных как акции класса «А». В общей сложности это более $800 млрд в китайских акциях.

По оценкам Goldman Sachs, американским инвесторам может потребоваться всего один день для завершения продажи своих акций класса «А», тогда как для выхода из гонконгских акций и ADRs может потребоваться 119 и 97 дней соответственно.

Между тем, по самому экстремальному сценарию, китайским инвесторам, возможно, придется продать свои финансовые активы США, которые могут достичь $1,7 трлн. Около $370 млрд из этой суммы придется на акции, а $1,3 трлн — на облигации.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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neverice
neverice
17 апреля 2025, 15:28
#
Примусовий делістинг акцій компаній з біржі — це вже не торгівельна війна. Це вже економічна блокада. Причина якої — зовсім не торгівельні відносини. На додачу, Китай тримає немаленьку частину боргу США. Приблизно ті самі $800 млрд в трежеріс. Які Китай може в будь-який момент скинути. І ефект від цього буде просто руйнівний для США.
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