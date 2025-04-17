Французский суд разрешил принудительное взыскание с рф в пользу Нафтогаза $5 млрд за активы в Крыму

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 апреля 2025, 11:53 Читати українською

Французский суд разрешил принудительное взыскание с рф в пользу Нафтогаза $5 млрд за активы в Крыму

Суд Парижа признал и предоставил разрешение на принудительное исполнение (exequatur) решения Гаагского арбитража о возмещении ущерба, нанесенного незаконной экспроприацией активов Группы Нафтогаз в Крыму в объеме $5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Группы.

Суд Парижа признал и предоставил разрешение на принудительное исполнение (exequatur) решения Гаагского арбитража о возмещении ущерба, нанесенного незаконной экспроприацией активов Группы Нафтогаз в Крыму в объеме $5 млрд.
Фото: naftogaz.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Этот результат — часть нашей глобальной кампании по принудительному исполнению решения арбитража. Это чрезвычайно важная юридическая победа НАК «Нафтогаз Украины» и еще пяти компаний Группы.

В рамках этого процесса Нафтогаз уже зарегистрировал обременение на ряд принадлежащих российскому государству активов, расположенных во Франции, общей стоимостью более 120 млн евро. Это первый шаг к принудительному выполнению решения арбитража.

Напомним

В октябре 2016 года Нафтогаз начал арбитражное производство против россии, требуя компенсацию за незаконный захват москвой имущества Группы с нарушением двустороннего договора о защите инвестиций между Украиной и россией.

Нафтогаз был ведущим участником рынка природного газа в Крыму, осуществляя деятельность по разведке, добыче, транспортировке, хранению, переработке и распределению газа.

В список имущества входили специальные разрешения на пользование недрами, оборудование и инфраструктура, права на эксплуатацию трубопроводов и газохранилищ, доли в собственности на газопроводы и более 675 миллионов кубометров газа в подземных хранилищах.

После многолетнего арбитражного разбирательства 12 апреля 2023 года трибунал в составе судьи Иана Бинни (CC, KC), доктора Чарльза Понсета и доктора Маи Станивукович, сформированный под эгидой Постоянной палаты третейского суда (PCA) в Гааге, обязал россию выплатить $5 млрд.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
bonv
bonv
17 апреля 2025, 13:16
#
Тепер ще потрібно мати що стягнути.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами