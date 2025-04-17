Французский суд разрешил принудительное взыскание с рф в пользу Нафтогаза $5 млрд за активы в Крыму

Суд Парижа признал и предоставил разрешение на принудительное исполнение (exequatur) решения Гаагского арбитража о возмещении ущерба, нанесенного незаконной экспроприацией активов Группы Нафтогаз в Крыму в объеме $5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Группы.

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«Этот результат — часть нашей глобальной кампании по принудительному исполнению решения арбитража. Это чрезвычайно важная юридическая победа НАК «Нафтогаз Украины» и еще пяти компаний Группы.

В рамках этого процесса Нафтогаз уже зарегистрировал обременение на ряд принадлежащих российскому государству активов, расположенных во Франции, общей стоимостью более 120 млн евро. Это первый шаг к принудительному выполнению решения арбитража.

Напомним

В октябре 2016 года Нафтогаз начал арбитражное производство против россии, требуя компенсацию за незаконный захват москвой имущества Группы с нарушением двустороннего договора о защите инвестиций между Украиной и россией.

Нафтогаз был ведущим участником рынка природного газа в Крыму, осуществляя деятельность по разведке, добыче, транспортировке, хранению, переработке и распределению газа.

В список имущества входили специальные разрешения на пользование недрами, оборудование и инфраструктура, права на эксплуатацию трубопроводов и газохранилищ, доли в собственности на газопроводы и более 675 миллионов кубометров газа в подземных хранилищах.

После многолетнего арбитражного разбирательства 12 апреля 2023 года трибунал в составе судьи Иана Бинни (CC, KC), доктора Чарльза Понсета и доктора Маи Станивукович, сформированный под эгидой Постоянной палаты третейского суда (PCA) в Гааге, обязал россию выплатить $5 млрд.