OKX официально вышла на рынок США, в Coinbase заявили о признаках возможной «криптозимы»: что нового

Coinbase призвала правительство Австралии к криптореформам

Управляющий директор Coinbase в Азиатско-Тихоокеанском регионе Джон О'Логлен обратился к гражданам Австралии накануне запланированных на 3 мая 2025 выборов с призывом поддержать прогресс в регулировании цифровых активов. Он предупредил, что регуляторная неопределенность толкает инновации, таланты и капитал за границу.

Он подчеркнул, что в 2025 году у страны до сих пор нет четких правил, которые бы поддерживали инновации, защищали потребителей и привлекали долгосрочные инвестиции.

По его мнению, следующее правительство должно предпринять пять шагов, чтобы вернуть Австралию в круг лидеров крипторинки:

Создание совместной рабочей группы правительства и индустрии с криптовалютами в течение первых 100 дней.

Решительное действие против дебанкинга — отключение людей и бизнеса от финансовых услуг из-за связи с криптовалютами.

Регулировка криптуслуг, позволяющих использовать цифровые активы так же, как традиционные.

Легализация и поддержка использования стейблкоинов.

Создание условий для Web3-предпринимателей — включая налоговые льготы, гранты и стартап-поддержку.

О'Логлен также раскритиковал банки, блокирующие пользователей за операции с криптовалютой, тогда как сами эти учреждения торгуют цифровыми активами на своих институциональных платформах.

Он отметил, что, по данным Совета по цифровой экономике Австралии, 75% криптоактивных пользователей сталкивались с дебанкингом, и только 8% получали объяснения от банков.

Отток капитала из спотовых биткоин- и Ethereum -ETF составил почти $182 миллиона.

В среду, 16 апреля, американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый суточный отток капитала на сумму $169,87 млн. Об этом свидетельствуют данные SoSoValue.

Негативная тенденция продолжилась после двух дней подряд притока средств. Отметим, с оттоком средств столкнулись только два фонда: FBTC — $113,80 млн. ARKB — $113,25 млн. Приток зафиксировали:

IBIT — $30,58 млн;

BITB — $12,81 млн;

BTCO — $6,74 млн;

BTC — $3,36 млн;

HODL — $2,38 млн;

BRRR — $1,31 млн.

У четырех ETF движение капитала не наблюдалось.

Продукты на базе Ethereum получили отток средств в $12,01 млн. Фонды ETHE, ETHA и EZET зафиксировали отток на $8,20 млн, $4,27 млн и $1,78 млн соответственно. Фонд от Grayscale привлек $2,24 млн, в остальных продуктах движение капитала не было обнаружено.

На рынке спотовых биткоин-ETF в Гонконге зафиксировали приток на 7,91 BTC, в Ethereum-ETF активность не наблюдалась.

Криптобиржа OKX официально вышла на рынок США

Криптовалютная биржа OKX официально открыла доступ к централизованному обмену криптовалют и Web3-кошелька в США.

Генеральным директором регионального подразделения назначен Рошан Роберт. Штаб-квартира OKX US расположится в Сан-Хосе (Калифорния).

Согласно заявлению, платформа добавит новые функции для пользователей США в течение года. Действующие клиенты OKCoin будут переведены на OKX. Новые регистрации для резидентов страны постепенно откроются по всей территории к декабрю.

«Экспансия в США — это не только расширение нашего бизнеса, но и торжественное обязательство „ответственного роста“. В условиях изменяющейся нормативно-правовой среды мы тесно сотрудничаем с регулирующими органами и политиками, чтобы обеспечить надежную работу на прозрачной основе», — заявил Роберт.

Coinbase заявила о признаках возможной «криптозимы»

Исследовательское подразделение Coinbase опубликовало предупреждение о возможном длительном снижении криптовалютного рынка. В аналитической записке от 15 апреля 2025 г. глава институциональных исследований биржи Дэвид Дуонг отметил, что поведение ключевых индикаторов указывает на возможный разворот цикла.

По его словам, падение биткоина и индекса COIN50 ниже 200-дневной скользящей средней — технический сигнал, который часто трактуют как границу между растущим трендом и падающим трендом. Этот сдвиг уже привел к массовому выходу инвесторов из альтоинов и активизации фиксации прибыли.

Общая капитализация рынка криптовалют, за исключением биткоина, снизилась до $950 млрд. Это почти на 41% ниже декабрьских максимумов и сравнимо с уровнями, наблюдавшимися в 2021 году.

Согласно отчету, особую тревогу вызывает динамика в секторе альтокинов, где активность упала до минимума с начала текущего цикла. Укрепление доллара, снижение ликвидности и технические сбои дополняют картину падения интереса к цифровым активам.

По мнению Coinbase, индустрия начинает повторять сценарий 2022 года, когда распродажа привела к многомесячной стагнации.

Отдельное внимание в отчете уделено венчурному рынку, пока не показывающему признаков устойчивого восстановления. Несмотря на небольшое оживление инвестиций в конце 2024 года, объем вложений в криптостартапы остается вдвое ниже пиковых значений, зафиксированных в «бычий» период 2021—2022 годов, подчеркнули эксперты.

Специалисты также пришли к выводу, что финансирование инфраструктурных и DeFi-проектов оказалось особенно уязвимым на фоне роста процентных ставок и сокращения ликвидности. Это ограничивает приток новых идей и задерживает запуск перспективных решений, говорится в отчете.

По словам Дуонга, ключевыми барьерами по восстановлению остаются геоэкономические риски и усиление фискальной политики. Продолжение тарифной войны и сдерживающие меры центральных банков сокращают доступ к капиталу для высокорисковых активов, включая криптовалюты.

Это приводит к «параличу» инвестиционного ландшафта, при котором как венчурные игроки, так и институциональные инвесторы не спешат заходить в рынок, отмечает эксперт. В результате потенциал роста блокируется не только внутри экосистемы, но со стороны традиционного финансового сектора.

Несмотря на нарастающие признаки слабости, Coinbase сохраняет сдержанный оптимизм. Аналитики ожидают, что рынок может добиться локального дна между серединой и концом II квартала 2025 года. В этом случае вторая половина года способна стать точкой перелома, особенно если макроэкономическое давление ослабнет.

Coinbase также проводит параллели с событиями 2022 года, когда резкое сокращение ликвидности и ряд банкротств криптокомпаний привели к масштабным потерям. Хотя текущая ситуация выглядит менее драматично, структура рынка демонстрирует схожие черты: отток капитала, спад в активности и усталость розничного инвестора.

Однако при благоприятном развитии событий возможен стремительный отскок, особенно на фоне оживления институционального интереса, подчеркнули в Coinbase. По мнению компании, сценарий «скорой оттепели» пока не исключается, особенно ближе к осени.