В I квартале 2025 года украинцы приобрели 12 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром.
Импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет: какие модели были популярны в первом квартале
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Какие авто выбирают украинцы
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 50%. Дальше идут:
- Бензиновые авто — 32%
- Гибридные — 9%;
- Дизельные — 7%;
- Автомобили с ГБО — 2%.
Топ-10 подержанных авто в возрасте до 5 лет
- Tesla Model Y — 1219 ед.
- Tesla Model 3 — 717 ед.;
- KIA Niro — 394 ед.;
- Nissan Rogue — 342 ед.;
- Hyundai Kona — 337 ед.;
- Mazda CX5 — 300 ед.;
- Chevrolet Bolt — 290 ед.;
- VW Tiguan — 264 ед.;
- Audi E-Tron Sportback — 253 ед.;
- Audi Q5 — 247 ед.
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Источник: Минфин
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