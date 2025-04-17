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17 апреля 2025, 9:52 Читати українською

Американцы стали больше тратить, опасаясь роста цен из-за тарифов Трампа

Американские граждане стали больше тратить средства с кредитных и дебетовых карт в первом квартале 2025 года, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные крупнейших банков страны, JPMorgan Chase и Bank of America.

Американские граждане стали больше тратить средства с кредитных и дебетовых карт в первом квартале 2025 года, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные крупнейших банков страны, JPMorgan Chase и Bank of America.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиОдновременно с этим росли и опасения о последствиях торговых тарифов на импорт, которые в марте-апреле вводил президент США Дональд Трамп.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Одновременно с этим росли и опасения о последствиях торговых тарифов на импорт, которые в марте-апреле вводил президент США Дональд Трамп.

Как предположили в JPMorgan, американцы могли начать делать покупки из опасений будущего роста цен из-за пошлин.

«Потребители — это те, кто продолжает тратить, и это в конечном итоге является основой экономики США. Сигналы от потребителей на данный момент говорят о том, что экономика США по-прежнему остается в хорошей форме», — прокомментировал данные финансовый директор Bank of America Аластер Бортвик во время телефонного разговора с журналистами.

По оценкам Bank of America, в первом квартале расходы по кредитным и дебетовым картам выросли на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. JPMorgan сообщил о 7%-ном росте расходов картам год к году, хотя отметил, что остатки на кредитных картах при этом повысились. В банках оговариваются, что делать выводы из недваних расходов пока рано. В то же время, кредитные организации отмечают, что серьезных сигналов о проблемах у потребителей нет.

Банковские данные были опубликованы на фоне снижения Индекса потребительских настроений Университета Мичигана, которое продолжается с декабря 2024 года. В марте он упал до 57 пунктов с 64-х в феврале. По предварительным данным апреля, индекс падает до 50 пунктов — это на 34% ниже, чем в то же время год назад.

Гораздо более выраженные «признаки отката» банки видят в корпоративном секторе. «Все готовятся к новым встречным ветрам. Некоторые компании укрепляют и без того сильные балансы. Другие ускоряют импорт, чтобы пополнить запасы», — сказал финансовый директор Citigroup Марк Мейсон в телефонном разговоре с журналистами.

Сами же банки «откат» пока не демонстрируют. Их прибыли в первом квартале превысили ожидания аналитиков, пишет WSJ. Так, чистая прибыль JPMorgan составила $14,6 млрд, Bank of America — $7,4 млрд, Goldman Sachs — $4,74 млрд, Morgan Stanley — $4,3 млрд. Большую роль в этом сыграли комиссионные доходы от трейдинга: из-за нестабильности на рынке, вызванной тарифами Дональда Трампа, инвесторы активно меняли стратегии и торговали бумагами.

Так, Goldman зафиксировал рекорд по доходам в сегменте акций — рост составил 27%. JPMorgan сообщил об увеличении на 48%, а Morgan Stanley — на 45%.

«Мы в начале нового квартала, но пока бизнес работает очень хорошо, и клиенты очень активны», — отметил главный исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
bonv
bonv
17 апреля 2025, 11:13
#
Зовсім не ощадливі:)))
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