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17 апреля 2025, 9:36 Читати українською

ВТО резко ухудшила прогноз для мировой торговли в 2025 году

Всемирная торговая организация (ВТО) резко ухудшила прогноз для мировой торговли товарами по итогам текущего года и теперь ожидает сокращения показателя на 0,2% вместо ожидавшегося в октябре роста на 3%.

Всемирная торговая организация (ВТО) резко ухудшила прогноз для мировой торговли товарами по итогам текущего года и теперь ожидает сокращения показателя на 0,2% вместо ожидавшегося в октябре роста на 3%.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКак говорится в отчете организации, выходящем дважды в год, прогноз основан на ситуации с внешнеторговыми пошлинами по состоянию на 14 апреля.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как говорится в отчете организации, выходящем дважды в год, прогноз основан на ситуации с внешнеторговыми пошлинами по состоянию на 14 апреля. По мнению аналитиков ВТО, эта ситуация может ухудшиться, и тогда мировая торговля товарами упадет на 1,5%.

В сфере торговли услугами ожидается рост на 4%, что примерно на 1 процентный пункт хуже, чем предполагалось ранее. Отдельный прогноз ВТО для торговли услугами был опубликован впервые.

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Мировая торговля товарами может вернуться к росту на 2,5% в 2026 году, считают эксперты организации.

Прогноз для роста глобального ВВП на 2025 год составляет 2,2%, на 2026 год — 2,4%.

«Я глубоко обеспокоена по поводу неопределенности в торговой политике, включая противостояние между США и Китаем, — заявила глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. — Недавнее снижение тарифной напряженности на некоторое время ослабило давление на мировую торговлю. Однако сохраняющаяся неопределенность угрожает затормозить глобальный рост, что может иметь серьезные негативные последствия для всего мира, особенно для наиболее уязвимых экономик».

По мнению аналитиков ВТО, прогноз для мировой торговли характеризуется существенными рисками, в особенности это касается рисков вступления в силу «зеркальных тарифов» США, действие которых было приостановлено на 90 дней. Само по себе введение пошлин окажет негативное влияние на динамику глобальной торговли товарами в размере 0,6 процентного пункта, а сопутствующая неопределенность усугубит темпы снижения еще на 0,8 п.п.

«Наш анализ показывает, что неопределенность в торговой политике оказывает значительное негативное влияние на торговые потоки, сокращая экспорт и ослабляя экономическую активность, — отметил главный экономист ВТО Ральф Осса. — Более того, тарифы являются инструментом с масштабными и зачастую непредвиденными последствиями».

Объем экспорта в Северной Америке, как ожидается, упадет на 12,6% в 2025 году, тогда как импорт сократится на 9,6%. В Азии прогнозируется умеренный рост обоих показателей, на 1,6%. В Европе, по оценке экспертов ВТО, экспорт увеличится на 1%, импорт — на 1,9%.

«Ухудшение внешнеторговых отношений между США и Китаем может спровоцировать перенаправление торговых потоков, что вызывает опасения по поводу усилившейся конкуренции со стороны Китая для третьих стран», — говорится в сообщении ВТО.

Аналитики организации прогнозируют, что Китай нарастит экспорт во все регионы мира, за исключением Северной Америки, на 4−9% в текущем году.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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