Официальный курс: Нацбанк понизил курс гривны на 3 копейки

Национальный банк Украины установил на 17 апреля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,2152 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 3 копейки.

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Валютный рынок

Нацбанк на 17 апреля установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 46,82 грн (на 16 апреля курс был установлен на уровне 46,61 грн). Европейская валюта подорожала на 21 копейку.

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