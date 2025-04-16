Официальный курс: Нацбанк повысил курс гривны на 14 копеек

Национальный банк Украины установил на 16 апреля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,1753 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 14 копеек.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

Нацбанк на 16 апреля установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 46,61 грн (на 15 апреля курс был установлен на уровне 47,02 грн). Европейская валюта подешевела на 41 копейку.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту