Национальный банк Украины установил на 16 апреля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,1753 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 14 копеек.
Официальный курс: Нацбанк повысил курс гривны на 14 копеек
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Валютный рынок
Нацбанк на 16 апреля установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 46,61 грн (на 15 апреля курс был установлен на уровне 47,02 грн). Европейская валюта подешевела на 41 копейку.
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Источник: Минфин
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