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16 апреля 2025, 19:29 Читати українською

Италия заставляет UniCredit покинуть россию

Итальянское правительство ставит UniCredit ультиматум: оставить рынок россии как можно скорее, в противном случае сделка по поглощению Banco BPM за 14 млрд евро не получит зеленого света. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знающие переговоры.

Итальянское правительство ставит UniCredit ультиматум: оставить рынок россии как можно скорее, в противном случае сделка по поглощению Banco BPM за 14 млрд евро не получит зеленого света.

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Условия Рима

«Италия также планирует потребовать от UniCredit сохранения стабильного соотношения между ставками по кредитам и депозитам, а также поддержки существующих проектов финансирования», — отмечает Il Messaggero. Правительство использует механизм «золотой акции», позволяющий диктовать условия для стратегических секторов, таких как банки. Вопросы обещают решить до конца апреля, а дебаты начнутся на правительственном совещании в пятницу.

Давление из Европы

«Европейский центральный банк уже требует ускорить сворачивание деятельности UniCredit в россии», — добавляют источники Reuters. Банк, наряду с Raiffeisen, остается одним из самых уязвимых в россии среди европейских игроков. Другие, как Société Générale или ING, давно ушли, потеряв миллиарды. «UniCredit остается одним из наиболее подверженных риску европейских банков в россии», — подчеркивают инсайдеры.

Что держит в России

Российский бизнес UniCredit в 2024 году принес 1,3 млрд евро (+9% к 2023-му) — это 5% доходов группы — и 577 млн евро чистой прибыли. Но банк сократил там кредиты до €1,7 млрд (-66% с 2022-го) и депозиты до €2,3 млрд (-63%). «Ожидает, что прибыль от российского бизнеса будет „ничтожной“ до 2027 года», — заявляет UniCredit, отвечая требованиям ЕЦБ. И выход тормозит указ президента России от 2022 года, который блокирует продажу активов без его разрешения.

Ставка на Banco BPM

Поглощение Banco BPM должно сделать UniCredit королем итальянского рынка, опередив Intesa Sanpaolo (€998,94 млрд активов против €949,19 млрд). Но Banco BPM называет предложенную премию в 0,5% неадекватной, а правительство боится сокращения конкуренции и до 6000 рабочих мест. Обмен акциями (0,175 UniCredit за одну BPM) вызывает споры.

Рынок реагирует

«Акции UniCredit (CRDI.MI) выросли на 0,8% до €42,15, а Banco BPM (BAMI.MI) — на 1,2% до €7,03», — пишет Reuters о торгах 16 апреля. Аналитики KBW сомневаются в сделке из-за низкой премии и рисков, но инвесторы верят в ее условное одобрение.

Источник: Минфин
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