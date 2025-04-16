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16 апреля 2025, 17:11 Читати українською

Netflix нацелена на $1 триллион: компания хочет достичь рекордной капитализации к 2030 году

Американский стриминговый сервис Netflix планирует к 2030 году увеличить рыночную капитализацию до $1 трлн с нынешних около $400 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на участников ежегодной встречи, посвященной анализу результатов деятельности компании.

Американский стриминговый сервис Netflix планирует к 2030 году увеличить рыночную капитализацию до $1 трлн с нынешних около $400 млрд.
Фото: pixabay.com

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Для достижения этой цели компания планирует удвоить годовой доход — с $39 млрд в 2024 году до $78 млрд в 2030 году. За последние пять лет выручка компании увеличилась на впечатляющие 93,5%.

Однако важно отметить, что этот период совпал со стремительным расширением рынка стриминговых услуг, который в то время характеризовался более низким уровнем конкуренции. Теперь, чтобы реализовать свои планы, Netflix не ограничивается только подписками, а активно развивает рекламное направление.

Компания хочет получать глобальную прибыль от рекламы до 2030 года на уровне $9 млрд.

Хотя компания не разглашала данные о доходах от рекламы с момента запуска тарифа с рекламой в 2022 году, по оценкам eMarketer, ожидается, что в 2025 году Netflix получит более 2 млрд долларов на американском рынке.

Netflix стремится увеличить число подписчиков на свой доступный тариф с рекламой, а также активно развивает направление прямых трансляций, во время которых реклама будет демонстрироваться даже пользователям, имеющим подписку без рекламы.

Несмотря на то, что компания отказалась от публикации статистики по количеству подписчиков, ее амбициозная цель — достичь 410 млн пользователей к 2030 году, что на 108 млн больше, чем в 2024 году.

Отметим, что только за прошлый год Netflix привлекла рекордные 41 млн новых подписчиков, особенно впечатляющим был четвертый квартал. Финансовый отчет компании за первый квартал 2025 года будет обнародован уже завтра, 17 апреля.

Напомним

«Минфин» писал, что компания Netflix привлекла 18,9 млн новых подписчиков в четвертом квартале 2024 года, что на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, и анонсировала повышение тарифов в США, Канаде, Аргентине и Португалии.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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