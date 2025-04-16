Группа Нафтогаз за три месяца уплатила более 23,2 миллиарда гривен налогов

Группа Нафтогаз в январе-марте 2025 года уплатила в государственный и местные бюджеты более 23,2 млрд грн налогов. Об этом сообщил и.о. главы правления Нафтогаза Роман Чумак.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Уплата налогов

«С начала года сумма уплаченных налогов уже превысила 23,2 млрд грн. Каждый взнос — это важная составляющая укрепления нашей экономической устойчивости», — сказал Чумак.

При этом в марте предприятия Группы Нафтогаз в целом уплатили 11,7 млрд грн налогов: 11,1 млрд грн — в государственный бюджет, 0,575 млрд грн — в местные бюджеты.

Отмечается, что по сравнению с мартом 2024 отчисления выросли на 3,4 млрд грн.

Сообщается также, что Группа Нафтогаз обеспечила 7,3% общих налоговых поступлений за март.