Продажи горючего в Украине упали на 8% в 2025 году

В марте 2025 года украинские АЗС реализовали 604,2 млн литров бензина, дизеля и автогаза — на 8% меньше, чем в прошлом, с аналогичным спадом за первый квартал. Об этом сообщает enkorr.

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Финансовые показатели

«Суммарная стоимость горючего по сравнению с месяцем ранее выросла на 8%, до 30,8 млрд грн, и почти не изменилась по отношению к 2024 году», — отмечает издание. За квартал продано 1,71 млрд литров на 87,7 млрд грн, что на 3% больше по стоимости по сравнению с 2024 годом. Цены на горючее выросли, компенсируя падение объемов.

Региональные тренды

«Лидерами по объемам реализации горючего были Киевская (131,8 млн л, +9%), Днепропетровская (51,1 млн л, +7%) и Львовская (47,8 млн л, +10%)», — пишет enkorr, уточняя, что эти регионы обеспечивают 38% рынка. В Киеве продажи выросли на 6% до 64 млн л, а выручка — до 3,37 млрд грн. Наибольший рост показали Черниговская (+14%, 26 млн. л), Винницкая (+13%, 27,2 млн. л) и Волынская (+13%, 23 млн. л) области.