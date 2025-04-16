Первый ФОП с инвалидностью получил компенсацию на обустройство своего рабочего места

Государственная служба занятости выплатила первую компенсацию на обустройство рабочего места для человека с инвалидностью I и II групп в статусе физлица-предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Раньше деньги на обустройство рабочего места для человека с инвалидностью могли получать только работодатели для своих работников, но в марте правительство расширило программу компенсаций также и на самозанятых и ФОП.

Первым этой возможностью воспользовался предприниматель из города Сквира Белоцерковского района Киевской области Сергей Кривуша. Он имеет ІІ группу инвалидности и статус участника боевых действий.

За средства, уходящие из Фонда соцстрахования на случай безработицы, он закупил оргтехнику со специальным программным обеспечением и источник бесперебойного питания.

Предпринимателем он стал при поддержке Службы занятости всего полгода назад — зарегистрировался как ФЛП и получил ветеранский грант по программе «Собственное Дело» на 500 тысяч грн.

«Теперь самозанятые ветераны с инвалидностью, ФОПы, а также только те, кто планирует начать бизнес, могут получить от 80 до 120 тысяч гривен на обустройство рабочего места — в частности на пандусы, подъемники или специальную мебель.

Эта программа стала реальной поддержкой более двух тысяч предприятий, которые создали почти 2 600 удобных рабочих мест для людей с инвалидностью. На это государство выделило 183 миллиона гривен", — отметила первая вице-премьер-министр Украины — министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

Напомним

«Минфин» писал, что с 18 марта физические лица — предприниматели и самозанятые лица, являющиеся людьми с инвалидностью, могут получить от государства компенсацию за обустройство своих рабочих мест.