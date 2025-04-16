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16 апреля 2025, 13:53 Читати українською

Европейские фонды потеряли $3,14 млрд: самый большой отток с декабря 2024 года

Фонды акций, ориентированные на Европу, столкнулись с мощным оттоком капитала, сообщает Bank of America (BofA) в своем последнем отчете. В течение недели европейские фонды потеряли $3,14 млрд — это первый отток за девять недель и самый большой с декабря 2024 года, пишет investing.com.

Фонды акций, ориентированные на Европу, столкнулись с мощным оттоком капитала, сообщает Bank of America (BofA) в своем последнем отчете.
Фото Pixabay

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Кто пострадал больше всего

«Больше всего пострадали активные средства: из этих инвестиций потеряно 2,0 млрд долларов, что является наибольшим оттоком с ноября 2024 года», — отмечает BofA. Пассивные фонды также не избежали потерь, потеряв $1,1 млрд — это первый отток за 14 недель и самый большой с декабря 2024 года.

Общая картина

Несмотря на недельный спад, европейские фонды с начала 2025 года привлекли $22,7 млрд. Пассивные фонды получили $36,8 млрд, в то время как активные потеряли $14,2 млрд. «Несмотря на недавние оттоки, ориентированные на Европу средства с начала года привлекли приток 22,7 млрд долларов».

Секторы и регионы

Некоторые сегменты показали приток: акции компаний с большой капитализацией привлекли $0,48 млрд, а Швейцария — $0,23 млрд. В то же время финансовый сектор потерял $1,25 млрд, Великобритания — $0,62 млрд, а акции стоимости — $0,42 млрд.

Источник: Минфин
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