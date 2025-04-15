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15 апреля 2025, 18:31 Читати українською

ЕС ищет способ выйти из газовых контрактов с рф без штрафов — FT

Брюссель изучает правовые варианты, позволяющие европейским компаниям разрывать долгосрочные газовые контракты с россией, не выплачивая Москве значительные штрафы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Брюссель изучает правовые варианты, позволяющие европейским компаниям разрывать долгосрочные газовые контракты с россией, не выплачивая Москве значительные штрафы.
Фото: pixabay.com

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Европейская комиссия изучает контракты и возможность объявления форс-мажорных обстоятельств, позволяющих импортерам выйти из своих обязательств без уплаты дополнительных штрафов.

Этот шаг подчеркивает попытку ЕС отказаться от российской энергии и лишить Кремль доходов для продолжения войны против Украины. В настоящее время доля российского газа, поставляемого по трубопроводам, составляет лишь 11% в общем объеме импорта ЕС, тогда как в 2022 году она составляла почти 40%. В то же время, объемы импорта российского сжиженного природного газа (LNG) стремительно выросли за последние три года.

Отмечается, что юристы Еврокомиссии изучают юридические возможности отказа от российского газа в пределах дорожной карты по поводу полного лишения блока закупок российских энергоресурсов до 2027 года.

США уже стали главным поставщиком сжиженного газа в Евросоюз и считаются вероятной заменой на случай, если поставка российского топлива еще больше уменьшится.

За год ЕС заплатил рф более 20 млрд евро

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, ЕС заплатил россии 21,9 млрд евро за нефть и газ в период с февраля 2024 по февраль 2025 года.

В отличие от российского угля, газ не подпадает под запрет на импорт, в то время как ЕС запретил 90% импорта нефти из Москвы. Импорт газа из россии вырос примерно на 60% за последние три года, но общий экспорт российского газа в блок все еще является самым низким с 2022 года.

«Дорожная карта», которая изначально должна была быть опубликована в марте, была отложена частично из-за опасений, что любое следующее законодательство будет заблокировано Венгрией и Словакией, на которые сейчас приходится большая часть все еще поступающего в ЕС газа.

Проссийское правительство Венгрии пригрозило, что отклонит газовые санкции, требующие единодушного одобрения 27 государств-членов ЕС.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала Financial Times, что план должен быть опубликован через три-четыре недели.

Несмотря на давление со стороны Брюсселя, страны ЕС осторожно относятся к тому, чтобы заставить компании расторгать контракты на газ с россией из-за опасений, что это приведет к повышению цен.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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matroskin
matroskin
15 апреля 2025, 18:56
#
Рф позабирала майно європейських компаній і особо не парилась, а європейці бояться самі себе оштрашувати. :)
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