В Украине обновили правила бронирования военнообязанных

Кабинет министров утвердил новый порядок и исключения для СБУ и разведывательных органов. Об этом написал постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

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Что известно

Правительство внесло изменения в постановление № 76 от 27 января 2023 года «Некоторые вопросы реализации положений закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

Обновлен порядок бронирования, а также критерии и процедуры, по которым определяются предприятия, учреждения и организации, критически важные для функционирования экономики, жизнеобеспечения населения и нужд Вооруженных Сил в особый период.

Что изменилось

Порядок не распространяется на военнообязанных, состоящих на учете в СБУ и разведывательных органах.

Внесены корректировки в Критерии в соответствии с нормами закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» относительно разведывательных структур.

Утвержден отдельный порядок бронирования лиц, состоящих на учете в Службе безопасности Украины и в разведывательных органах на период мобилизации и военное время.