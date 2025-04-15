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15 апреля 2025, 17:45 Читати українською

В Украине обновили правила бронирования военнообязанных

Кабинет министров утвердил новый порядок и исключения для СБУ и разведывательных органов. Об этом написал постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Кабинет министров утвердил новый порядок и исключения для СБУ и разведывательных органов.
Фото: depositphotos

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Что известно

Правительство внесло изменения в постановление № 76 от 27 января 2023 года «Некоторые вопросы реализации положений закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

Обновлен порядок бронирования, а также критерии и процедуры, по которым определяются предприятия, учреждения и организации, критически важные для функционирования экономики, жизнеобеспечения населения и нужд Вооруженных Сил в особый период.

Что изменилось

  • Порядок не распространяется на военнообязанных, состоящих на учете в СБУ и разведывательных органах.

  • Внесены корректировки в Критерии в соответствии с нормами закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» относительно разведывательных структур.

  • Утвержден отдельный порядок бронирования лиц, состоящих на учете в Службе безопасности Украины и в разведывательных органах на период мобилизации и военное время.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
matroskin
matroskin
15 апреля 2025, 19:01
#
Що значить «перебувають на обліку в СБУ»? Це сепаратисти зрадники чи хто?
Тобто достатньо якось порішать шоб СБУ взяла тебе на облік і мобілізаціяя тебе не стосується?
Який розмір того обліку, 100, 500, 10000 чи 20 млн чоловік, чи всі як в паспортному чи податковій?
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