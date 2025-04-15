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15 апреля 2025, 16:12 Читати українською

Сумма задекларированных доходов в Украине выросла почти на 60%

В Украине с начала 2025 года задекларировано доходов на 59% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

В Украине с начала 2025 года задекларировано доходов на 59% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Фото: НБУ

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«В настоящее время сумма задекларированных доходов составляет 88,2 млрд грн. Это на 32,7 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 14 апреля уже подано более 104 тыс. деклараций об имущественном положении и доходах. Это — 101% от показателя прошлогодней кампании», — отметил он.

По результатам декларирования граждане самостоятельно определили к оплате:

  • 1,3 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 40% больше, чем в прошлом;
  • 235,2 млн грн военного сбора — рост на 47%.

Более 1 млн грн доходов задекларировали 7 тыс. налогоплательщиков на общую сумму 50,5 млрд. гривен. Доходы более 100 млн грн задекларировали 53 человека. Общая сумма — 16 млрд гривен.

Наибольшее количество миллионеров в таких регионах:

  • в городе Киеве (2 230 человек),
  • Киевской области (745 человек),
  • Львовской области (651 человек),
  • Днепропетровской области (615 человек).

Почти на 1,2 млрд. грн. выросла сумма задекларированных доходов, полученных за рубежом. Граждане Украины уже подали 2914 декларации на общую сумму 2,8 млрд гривен.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
15 апреля 2025, 16:24
#
Мізер задекларованих.
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