Акции автопроизводителей растут на новостях о возможной «таможенной паузе»

Акции автокомпаний получили толчок во вторник, 15 апреля, после заявлений Дональда Трампа о вероятном временном освобождении от пошлин на импорт автомобилей и запчастей, чтобы стимулировать производство в США. Об этом сообщает Trading Economics.

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Европейский рынок

«Европейский индекс STOXX 50 прибавил 0,3%, и STOXX 600 вырос примерно на 0,7%», — говорится в отчете, отражающем оптимизм по поводу возможной паузы в пошлинах и оживление отчетного сезона. Автосектор стал лидером: Mercedes-Benz подскочил на 2,9%, BMW — на 2,5%, Volkswagen — на 2,8%, Stellantis — на 4,3%, Renault — на 1,9%. Позитив также затронул СМИ, технологии, нефть, газ и недвижимость, но люксовые бренды, в частности LVMH, просели на 6% из-за 3%-ного падения продаж в первом квартале, что превысило прогнозы.

Азия

Акции Toyota выросли на 4,8% до ¥2773, Honda — на 4% до ¥1462, по данным торгов 15 апреля. Индийская Tata Motors прибавила 4,5%, корейская Hyundai Motors — 4,4%.

Другие секторы

Вне автопрома Ericsson взлетел на 7% благодаря превышению прогнозов доходов, а Publicis поднялся на 3% после 9,4%-ного роста выручки в первом квартале и подтверждения прогноза на 2025 год.