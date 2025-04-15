Аналитики швейцарского банка UBS Group ухудшили прогноз роста экономики Китая в 2025 году до 3,4% с ожидавшихся ранее 4%, из-за перспективы сокращения экспорта КНР после введения пошлин на импорт китайской продукции в США.
UBS ухудшил прогноз роста ВВП Китая с 4% до 3,4%
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Что будет с ВВП
Пошлины создадут беспрецедентные проблемы для китайского экспорта и приведут к серьезным изменениям в экономике страны, отмечают аналитики UBS.
В UBS полагают, что экспорт КНР в США в ближайшие кварталы уменьшится на две трети, а совокупные экспортные поставки могут снизиться в этом году на 10% в долларовом выражении.
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По итогам 2024 года экономика КНР увеличилась на 5%, что совпало с целевым ориентиром правительства.
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