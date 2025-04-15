Глобальный рынок бриллиантов, стоимостью $82 млрд, оказался на грани остановки из-за тарифной политики Дональда Трампа, повлекшей за собой обвал отгрузок через Антверпен на 85%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Financial Times.
Трамп обвалил рынок бриллиантов. США ввели пошлины, хотя не имеют собственных месторождений
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Удар по США и миру
США, потребляющие половину мировых бриллиантов, не имеют собственных месторождений и зависят от импорта. В марте администрация Трампа ввела 10%-ную базовую пошлину на бриллианты, анонсировав дополнительные тарифы в зависимости от страны происхождения. Хотя новые пошлины приостановлены на 90 дней, действующая пошлина уже заморозила потоки: после анонса торговля практически остановилась.
Индия под угрозой
Индия, обрабатывающая 90% мировых бриллиантов, может потерять миллиарды, если США введут обещанную 27%-ную пошлину на ее товары. Неопределенность сказывается на индийской индустрии, ведь пошлины привязаны к месту полировки камней.
Реакция рынка
Signet Jewelers, крупнейший розничный продавец бриллиантовых украшений, отказалась возмещать расходы поставщиков через пошлины и требует ускорить доставку в США. Между тем, Gemological Institute of America (GIA), ключевой сертификатор бриллиантов, ищет новые рынки в Дубае и Гонконге, чтобы компенсировать потери.
Комментарии - 3
І в чому проблема, Україна наче алмази не добуває, діаманти не обробляє, а от кацапстан є найбільшим виробником та експортером алмазів у світі з рекордною часткою ~35% світового ринку, ще б на нафту і газ стільки ж штати ввели мит.
Все таки бриллиант это на века. И до сих пор при обручении принято дарить бриллианты.
Раньше в Виннице обрабатывали алмазы. Скорей всего якутские.
Хорошо делали. И камни были хорошего качества.
Адміністрація президента Дональда Трампа, як повідомляють джерела видання, повідомила союзників про те, що не може підписати заяву із засудженням удару, оскільки «намагається зберегти простір для переговорів про мир», поки тривають контакти між Білим домом і Кремлем.
Зазначається, що Канада, яка головує в G7 цього року, поінформувала партнерів, що без схвалення США випуск подібної заяви неможливий.
У проєкті заяви G7, з яким ознайомився Bloomberg, ішлося про те, що удар по Сумам є доказом рішучості Росії продовжувати війну.