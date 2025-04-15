Трамп обвалил рынок бриллиантов. США ввели пошлины, хотя не имеют собственных месторождений

Глобальный рынок бриллиантов, стоимостью $82 млрд, оказался на грани остановки из-за тарифной политики Дональда Трампа, повлекшей за собой обвал отгрузок через Антверпен на 85%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Financial Times.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Удар по США и миру

США, потребляющие половину мировых бриллиантов, не имеют собственных месторождений и зависят от импорта. В марте администрация Трампа ввела 10%-ную базовую пошлину на бриллианты, анонсировав дополнительные тарифы в зависимости от страны происхождения. Хотя новые пошлины приостановлены на 90 дней, действующая пошлина уже заморозила потоки: после анонса торговля практически остановилась.

Индия под угрозой

Индия, обрабатывающая 90% мировых бриллиантов, может потерять миллиарды, если США введут обещанную 27%-ную пошлину на ее товары. Неопределенность сказывается на индийской индустрии, ведь пошлины привязаны к месту полировки камней.

Реакция рынка

Signet Jewelers, крупнейший розничный продавец бриллиантовых украшений, отказалась возмещать расходы поставщиков через пошлины и требует ускорить доставку в США. Между тем, Gemological Institute of America (GIA), ключевой сертификатор бриллиантов, ищет новые рынки в Дубае и Гонконге, чтобы компенсировать потери.