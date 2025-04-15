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15 апреля 2025, 13:20 Читати українською

Лимиты на карточные переводы снизили их объемы на 80 миллиардов в месяц — НБУ

После введения лимитов на переводы средств с карты на карту их объемы снизились с 250 млрд грн до 170 млрд грн в месяц. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник во время заседания временной следственной комиссии по вопросам национальной безопасности, пишет ЭП.

После введения лимитов на переводы средств с карты на карту их объемы снизились с 250 млрд грн до 170 млрд грн в месяц.

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Подробности

«Речь идет о переводах клиентов, которые не смогли объяснить цель перевода и источник происхождения средств», сказал он.

В то же время, НБУ разрабатывает законопроект о создании реестра дропов.

«Соответствующий законопроект в ближайшее время направим на рассмотрение комитета парламента», — добавил Олийнык.

По его словам, реестр заработает как минимум через полгода после того, как закон будет принят.

Также в НБУ отмечают, что попавший в этот реестр дропов человек будет находиться там не постоянно и сможет из него выйти. Для таких людей будут устанавливаться более жесткие ограничения на переводы средств.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 11

+
+45
Я_ __
Я_ __
15 апреля 2025, 13:27
#
«Водночас наразі НБУ розробляє законопроєкт про створення реєстру дропів.»

А коли створять реєстр корупціонерів у владі?
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
15 апреля 2025, 13:29
#
Представляете если со 170 ярдов снять 18%+5% это сколько же заработать бы могло государство …

каждый уехавший налогоплательщик увозит с собой до 20 человеко-лет или 1 крылатую ракету . закрыть границы навсегда .

какие еще б идеи подать бы …
+
+45
Я_ __
Я_ __
15 апреля 2025, 13:30
#
«За його словами, реєстр запрацює щонайменше через пів року після того, як закон буде ухвалено.»
Цікавіше як будуть визначати що людина дроп чи ні, бо по ідеї дроп це систематична діяльність, а зараз деінде (судячи по відгуках на Мінфін) за 1−2 транзакції на невеликі суми банки вже починають скаженіти, щоб не вийшло так, що людина переказала кошти за хліб родичам і родичі не зумівши переконати банк в історії цього переказу — потрапили до такого реєстру) звісно це все умовно, але все одно що там напридумують, які критерії будуть щоб вносити в такий «реєстр» дропів


«Також в НБУ зазначають, що людина, яка потрапить у цей реєстр дропів, перебуватиме там не постійно і зможе з нього вийти. Для таких людей будуть встановлюватися жорсткіші обмеження на перекази коштів.»

За окремо плату будь-які капризи))
+
+30
Mini Mi
Mini Mi
15 апреля 2025, 13:37
#
И эти 80 лярдов в месяц, которые кормили банковскую систему теперь кормят крипту и обменники.
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
15 апреля 2025, 13:54
#
Ну і норм. Геть ніяк не відчулось це обмеження по факту.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
15 апреля 2025, 14:32
#
Для нищих, да!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 апреля 2025, 14:34
#
Это зрада или перемога…
+
0
MAXAOH
MAXAOH
15 апреля 2025, 14:40
#
50/50
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 апреля 2025, 14:55
#
Даже стало интересно, а этот реестр будет доступен для
рядовых граждан Украины, или только для укр.банков и НБУ…
+
0
3212242
3212242
15 апреля 2025, 14:56
#
Хто такі дропи? Це типу якесь поняття, яке на 100% зрозуміле кожному і його можна використовувати в офіційному мовленні НБУ?
+
0
bonv
bonv
15 апреля 2025, 16:21
#
Кеш/крипта… І кому зробили гірше? Недолугі закони.
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