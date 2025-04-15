После введения лимитов на переводы средств с карты на карту их объемы снизились с 250 млрд грн до 170 млрд грн в месяц. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник во время заседания временной следственной комиссии по вопросам национальной безопасности, пишет ЭП.
Лимиты на карточные переводы снизили их объемы на 80 миллиардов в месяц — НБУ
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«Речь идет о переводах клиентов, которые не смогли объяснить цель перевода и источник происхождения средств», сказал он.
В то же время, НБУ разрабатывает законопроект о создании реестра дропов.
«Соответствующий законопроект в ближайшее время направим на рассмотрение комитета парламента», — добавил Олийнык.
По его словам, реестр заработает как минимум через полгода после того, как закон будет принят.
Также в НБУ отмечают, что попавший в этот реестр дропов человек будет находиться там не постоянно и сможет из него выйти. Для таких людей будут устанавливаться более жесткие ограничения на переводы средств.
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Комментарии - 11
А коли створять реєстр корупціонерів у владі?
каждый уехавший налогоплательщик увозит с собой до 20 человеко-лет или 1 крылатую ракету . закрыть границы навсегда .
какие еще б идеи подать бы …
Цікавіше як будуть визначати що людина дроп чи ні, бо по ідеї дроп це систематична діяльність, а зараз деінде (судячи по відгуках на Мінфін) за 1−2 транзакції на невеликі суми банки вже починають скаженіти, щоб не вийшло так, що людина переказала кошти за хліб родичам і родичі не зумівши переконати банк в історії цього переказу — потрапили до такого реєстру) звісно це все умовно, але все одно що там напридумують, які критерії будуть щоб вносити в такий «реєстр» дропів
«Також в НБУ зазначають, що людина, яка потрапить у цей реєстр дропів, перебуватиме там не постійно і зможе з нього вийти. Для таких людей будуть встановлюватися жорсткіші обмеження на перекази коштів.»
За окремо плату будь-які капризи))
рядовых граждан Украины, или только для укр.банков и НБУ…