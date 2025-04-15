Лимиты на карточные переводы снизили их объемы на 80 миллиардов в месяц — НБУ

После введения лимитов на переводы средств с карты на карту их объемы снизились с 250 млрд грн до 170 млрд грн в месяц. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник во время заседания временной следственной комиссии по вопросам национальной безопасности, пишет ЭП.

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«Речь идет о переводах клиентов, которые не смогли объяснить цель перевода и источник происхождения средств», сказал он.

В то же время, НБУ разрабатывает законопроект о создании реестра дропов.

«Соответствующий законопроект в ближайшее время направим на рассмотрение комитета парламента», — добавил Олийнык.

По его словам, реестр заработает как минимум через полгода после того, как закон будет принят.

Также в НБУ отмечают, что попавший в этот реестр дропов человек будет находиться там не постоянно и сможет из него выйти. Для таких людей будут устанавливаться более жесткие ограничения на переводы средств.