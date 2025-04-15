Кто контролирует украинские банки и какими капиталами они распоряжаются

Используя данные национального регулятора, аналитики R&D центра YouControl проанализировали структуру собственности украинских банков, их связи с корпоративными группами и связи с политически значимыми лицами. «Минфин» выбрал главное.

Пятерка крупнейших банков по уставному капиталу — под контролем государства

В Украине среди 61 банковского учреждения, 26 — имеют иностранных совладельцев, и 7 — контролируются государством по состоянию на март 2025 года.

Активы действующих банков Украины, по данным НБУ на 01.02.2025 года, составляют 3,4 трлн грн. За 2024 год доходы банков составили 507,3 млрд грн, а за январь 2025 года — 45,6 млрд грн.

Большинство банков зарегистрировано в Киеве (46), 4 — во Львовской области, 3 — в Днепропетровской области, по 2 банка — в Запорожской, Одесской и Черниговской области. В Харьковской и Полтавской области зарегистрировано по одному банку.

Совокупный размер уставных капиталов всех действующих украинских банков составляет 408,5 млрд грн. Пятерку лидеров, по размеру уставного капитала, составляют банковские учреждения, контрольный пакет акций которых принадлежит государству:

Приватбанк — 206,01 млрд грн;

Ощадбанк — 49,5 млрд грн;

Укрэксимбанк — 45,6 млрд грн;

Сенс Банк — 28,7 млрд грн;

Укргазбанк — 13,8 млрд грн.

4 из вышеупомянутых государственных банков, кроме Сенс Банка, также входят в пятерку банков, по размеру чистых активов за 2024 год.

С января 2024 года 88,9% акций Первого инвестиционного банка перешли в собственность государства, как указано в материале на официальном сайте банка. Ранее эти акции принадлежали Евгению Гинеру, который находится под санкциями СНБО с 19.10.2022 года. Размер уставного капитала банка составляет 338,1 млн грн.

В июле 2024 года национализировали Мотор-банк. 100% акций банка было взыскано в пользу государства на основании решения Высшего антикоррупционного суда от 18.04.2024 г. по делу № 991/558/24. Ранее акционером банка был экс-нардеп Вячеслав Богуслаев, который находится под санкциями СНБО с 01.04.2023 года.​

Почти половина украинских банков — с иностранными владельцами

Анализ структуры собственности украинских банков показал значительную долю иностранного капитала среди собственников. Почти у половины банков иностранные совладельцы и они представлены международными банковскими и финансовыми группами из разных стран.

Акционерами около 43% всех украинских банков (26) с долей свыше 10% являются иностранные компании. При этом у 20 из них доля иностранного капитала превышает 95%.

В то же время бенефициарами 5 банков с иностранным капиталом являются граждане/резиденты Украины:

Банк Авангард — бенефициары Макар Пасенюк и Константин Стеценко;

МТБ Банк — бенефициары Игорь Згуров и Михаил Партикевич;

Индустриалбанк — бенефициар Игорь Дворецкий;

Таскомбанк — бенефициар Сергей Тигипко;

Универсал Банк/monobank — бенефициар Сергей Тигипко.

11 из 12 банков с самым высоким индексом финансовой надежности, согласно расчетам инструмента FinScore от YouControl за 4 квартал 2024 года, — с иностранными инвестициями.

В частности, в украинском банковском секторе представлены такие международные банковские и финансовые группы, как:

Украинские банки и их связи с корпоративными группами

39 банков входят в крупные корпоративные группы, что, с большой долей вероятностью, влияет на их деятельность.

Корпоративная группа — это совокупность компаний из финансовой и/или промышленной сфер, принадлежащих к одному или группе конечных бенефициарных собственников и осуществляющих взаимодействие между собой для достижения общих целей, таких как получение финансовой выгоды или оптимизация производственных процессов (в дальнейшем будем использовать «корпоративная группа» или «группа»). Является аналитической информацией YouControl.

НБУ выделяет 15 банковских групп, большинство из которых входят в состав корпоративных групп, отраженных в системе YouControl.

К примеру, банковская группа «Авангард» входит в корпоративную группу ICU Макара Пасенюка и Константина Стеценко.

А банковская группа «Драгон» включена в корпоративную группу «Драгон Капитал» во главе с Томашем Фиалой.

Только «Банковская группа Ощадбанк» структурирована в том виде, как указано на сайте НБУ.

В 42 корпоративные группы, добавленные в систему YouControl, входят/ принадлежат 39 украинских банков.

При этом три из них связаны с несколькими группами одновременно:

Банк Восток,

Кристалбанк,

Аккордбанк.

Два банка входят в состав одной корпоративной группы — «ТАС», ключевой личностью которой является экс-нардеп Сергей Тигипко:

Как банки связаны с PEPs

Исследование связей банков выявило их вероятное взаимодействие с политически значимыми лицами (PEPs) и корпоративными группами. Десять банков связаны с национальными публичными деятелями, а некоторые банки даже напрямую принадлежат действующим или бывшим политикам, среди которых Сергей Тигипко, Петр Порошенко, Григорий Суркис и другие.

Политически значимая личность, ПЕП или PEP (politically exposed person — с английского, PEPs во множественном числе) — физическое лицо, являющееся политически значимым лицом, членом его семьи или лицом, связанным с политически значимым лицом, или другое лицо, конечный бенефициарный собственник которого является политически значимым лицом, членом его семьи или лицом, связанным с политически значимым лицом.

Кроме банков Сергея Тигипко, еще 8 украинских банков связаны с национальными публичными деятелями или связанными с ними лицами:

Аккордбанк — акционер Даниил Волынец является ключевым лицом «Группы семьи Волынец» и мужем Оксаны Маркаровой, занимающей должность Чрезвычайного и уполномоченного посла Украины в США.

Абанк — акционер Григорий Суркис, народный депутат 9 созыва, ключевое лицо «Группы семьи Суркисов».

Банк «Клиринговый Дом» — бенефициар Юлия Левочкина, экс-народный депутат. Юлия Левочкина является сестрой народного депутата Сергея Левочкина, по информации «Радио Свобода» «Депутаты-миллионеры Левочкины до сих пор не возвращались в Украину и молчат о войне — „Схемы“» от 04.05.2022 года. Кроме того, они являются ключевыми лицами «Группы семьи Левочкиных».

Бизбанк (Банк инвестиций и сбережений) — акционер Степан Ивахов, народный депутат Украины, ключевое лицо корпоративной группы «Континиум».

ПУМБ — бенефициар Ринат Ахметов, экс-нардеп, ключевое лицо группы «СКМ».

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Кристалбанк — акционер Марина Ленниг. В публикации «Экономической правды» «Жена бывшего и.о. министра экономики стала собственником «Кристалбанка» от 27.03.2015 года, Марина упоминается, как жена Вадима Копылова — бывшего первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины (12.2010−03.2012 гг.).

Асвио Банк — акционер Александр Супруненко, бывший народный депутат, ключевое лицо «Группы братьев Супруненко».