Пять выдающихся черт банковской системы военного времени

О том, как банковская система работает во время войны, и почему некоторые ее достижения уникальные, «Минфину» рассказала директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.

Мы часто говорим, что украинские банки устойчивые и надежные, невзирая на последствия полномасштабного вторжения, которое длится уже четвертый год. Поэтому это воспринимается, как должное. Однако современная история еще не знает подобных примеров, поэтому непрерывная работа украинских банков в текущих условиях — это уникальное достижение. И сейчас наши банки имеют важное значение для экономики страны. Приведу пять ключевых фактов о том, чем живут украинские банки и как они поддерживают клиентов и экономику в целом.

Банки надежно хранят средства населения и бизнеса

Ключевая задача банков — перераспределять средства между теми, у кого есть временно свободные ресурсы, и теми, кто в них нуждается. Для этого онив первую очередь должны пользоваться определенным доверием потенциальных вкладчиков. На практике такое доверие обеспечивает бесперебойная работа, качественные сервисы, удобный доступ к средствам и способность вернуть вклад в определенный условиями договора срок. Все это банки обеспечивают безо всяких оговорок.

Благодаря этому сбережения бизнеса и населения в банках увеличиваются. К примеру, за прошлый год объем гривневых средств на счетах физических лиц в банках вырос на 12%, бизнеса — на 19%.

Время от времени мы видим ситуативное снижение объемов средств в банках. К примеру, когда бизнес платит налоги, то средства перенаправляются на счета правительства. Однако эти сезонные колебания не меняют общего тренда. Поэтому банкам удается достаточно быстро накапливать ресурсы для их дальнейшего перераспределения.

Банки предлагают хорошие условия депозитов для клиентов

Часть средств клиенты хранят на текущих счетах, часто бесплатно, чтобы использовать их при ежедневных расчетах. Однако сбережения более целесообразно размещать на срочных депозитах. Для клиентов это возможность получить вознаграждение и сохранить покупательную способность сбережений, а для банков — улучшить структуру фондирования.

Несмотря на длительный цикл снижения ставок в экономике в прошлом году, банки сохранили гривневые депозитные ставки на достаточном уровне, чтобы гарантировать приток срочных депозитов. Доля гривневых средств, которые население хранит на срочных депозитах, составила около трети за последний год — это заметный рост, по сравнению с 2022 годом.

Для банков такая структура вложений достаточно комфортная, ведь обеспечивает необходимую стабильность фондирования. Срочная структура фондирования украинских банков сейчас не хуже, чем в банках многих европейских стран. К примеру, в еврозоне срочные средства составляют около 20% объема всех средств клиентов, в частности, в Польше — 32%.

Банки — крупнейший внутренний кредитор правительства

Куда же банки вкладывают средства, доверенные им вкладчиками? Значительную часть инвестируют в ОВГЗ. За 2024 год банки увеличили гривневое кредитование правительства более чем на 230 млрд грн, а с начала полномасштабного вторжения — более чем на 350 млрд грн. В первую очередь эти средства направляются на финансирование потребностей обороны, которые в течение прошлых двух лет росли и на которые наши международные партнеры напрямую не предоставляют средства. Так что без вклада финсектора эти потребности было бы очень сложно профинансировать.

Правительство, конечно, пытается привлекать средства от населения и бизнеса, но аккумулировать средства от сотен и тысяч мелких инвесторов достаточно сложно. Поэтому значение банков, как посредников в этом направлении, и дальше является определяющим. Доля ОВГЗ в собственности банков остается доминирующей — три четверти от находящихся в обращении ОВГЗ (без учета ОВГЗ в собственности НБУ).

Не стоит забывать и о других вкладах банков для поддержки бюджета: дивиденды государственных банков и налоги. За 2024 год банки ожидаемо уплатят около 130 млрд грн таких платежей, что эквивалентно 5% всех налоговых и неналоговых поступлений в госбюджет. Следовательно, финсектор, доля которого в ВВП составляет всего 3%, генерирует непропорционально высокую долю доходов госбюджета.

Банки все более оживленно кредитуют бизнес и население

Очень важно то, что банки не забывают о своей ключевой функции — кредитовании. Здесь мы отмечаем заметный прогресс: портфель кредитов увеличивается все быстрее уже два года подряд. Кредиты бизнеса сейчас растут на четверть ежегодно, а кредитный портфель населению — на около 40%. В последний раз такие темпы роста кредитов в Украине были еще в 2020—2021 годах, а до того — задолго до первого вторжения россии и кризиса 2014−2015 годов.

В какой-то степени высокие темпы увеличения портфеля кредитов — это эффект низкой базы. Ведь в результате полномасштабного вторжения объем чистых кредитов резко сократился в 2022 году. В первую очередь тогда значительно ослаб спрос клиентов на кредиты. К тому же многие бизнесы (примерно каждый пятый) просто не могли обслуживать кредиты из-за потери производственных мощностей или же падения потребительского спроса.

В целом из-за широкомасштабной вооруженной агрессии россии против Украины банки потеряли около 15% от суммы кредитов, выданных до начала агрессии рф. Финучреждения вынуждены были покрывать эти потери за счет своих доходов и капитала. Конечно, при таких условиях банки стали более осмотрительно относиться к кредитованию. Однако последние два года, согласно опросу НБУ, аппетит финучреждений принимать больше рисков и кредитовать растет, и это очень положительный сигнал.

Кроме того, кредитование будет расти, только если бизнес и домохозяйства положительно настроены по поводу перспектив экономики и собственных доходов. Только с середины 2023 года экономика начала ощутимо восстанавливаться: бизнес оправился от шока войны и сформировал осознанный запрос на кредиты. Ведь, кроме желания получить средства, потенциальный заемщик должен понимать свои выгоды — видеть экономический эффект от использования привлеченных средств, что будет превышать цену таких привлечений. Оживлению спроса на кредиты способствовало снижение ставок в экономике. В прошлом году стоимость кредитов для бизнеса уже была на уровне доковидного 2019 года.

Хотя уровень проникновения чистых кредитов бизнеса и населению в ВВП в Украине остается достаточно низким, уже заметен перелом тренда. За 2024 год этот показатель вырос на 0,5 п. п. (до 10,6%) — впервые с начала полномасштабного вторжения.

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Банки финансируют восстановление экономики

Рассмотрим, какие принципиальные тенденции скрываются за обобщенными показателями роста кредитов.

Во-первых, из месяца в месяц уменьшается спрос бизнеса на субсидируемые кредиты. Рыночные условия кредитования стали доступными, поэтому доля займов, предоставленных по программе «Доступные кредиты 5−7−9%», в гривневом корпоративном чистом портфеле за год сократилась с 40% до 34%.

Многие клиенты, например, в регионах, которые больше всего страдают от войны и нуждаются в поддержке, получают ее. Но те «костыли» государственной поддержки, которые были необходимы почти всей экономике в первый год после вторжения россии, большинству клиентов уже не нужны.

Во-вторых, банки сообщают о возобновлении спроса бизнеса на инвестиционные кредиты и готовности финансировать соответствующие проекты. Конечно, война и неопределенность дальнейшего ее течения сдерживают капиталовложения бизнеса. Однако даже в таких условиях есть проекты, с которыми бизнес не медлит. К примеру, инвестиции в восстановление энергетической инфраструктуры и альтернативные источники энергии.

Понимая важность восстановления инфраструктуры, банки в июне прошлого года заключили меморандум, чтобы дополнительно снизить стоимость целевых займов. За десять месяцев действия меморандума до конца марта 2025 года банки предоставили 1,6 тыс. кредитов бизнеса более чем на 16 млрд грн, и почти 7 тыс. кредитов населению на около 1 млрд грн.

Финансирование энергетики — это лишь один из примеров. Банки также активно финансируют потребности обороны. К этой критически важной инициативе приобщаются не только государственные, но и частные финучреждения. В целом благодаря оживлению инвестиционного спроса чистые гривневые кредиты бизнесу, предоставляемые более чем на три года, за последний год выросли более чем в полтора раза, а их доля в портфеле превысила 25%.

В-третьих, о стремлении банков более активно кредитовать свидетельствует оживленная конкуренция в секторе. Банки всех групп наращивают портфели и активно соревнуются за клиентов как в части предоставления качественных услуг, так и в части их стоимости. Обострение конкуренции наиболее ярко прослеживается в розничном кредитовании. Два банка-лидера в этом сегменте в прошлом году даже уступили свою долю рынка в пользу более мелких игроков.

Поэтому банки проделали огромную работу, чтобы эффективно выполнять функцию финансового посредничества в сложный период современной истории. Они обеспечили непрерывность своих функций, улучшили качество услуг и покрыли военные потери. Сейчас они активно инвестируют в развитие экономики, финансируя правительство, бизнес и население.