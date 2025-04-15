Южная Корея вливает $23,25 млрд в чипы из-за тарифной неопределенности США

Южная Корея объявила о масштабном пакете поддержки полупроводниковой отрасли на 33 трлн вон ($23,25 млрд), что на четверть больше прошлогодних 26 трлн вон, реагируя на угрозу новых пошлин США и конкуренцию с Китаем. Об этом пишет Reuters.

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Тарифное давление

В воскресенье Дональд Трамп заявил, что на этой неделе анонсирует пошлины на импорт полупроводников, но пообещал «гибкость» для отдельных компаний. «Мы будем активно консультироваться с США по импорту полупроводников и биофармацевтики, чтобы минимизировать возможные негативные последствия для отечественных компаний», — заявил министр финансов Чхве Сан Мокк на встрече во вторник.

Детали пакета

«Решение Южной Кореи инвестировать больше в ключевую чиповую отрасль направлено на то, чтобы помочь компаниям справляться с большими затратами в условиях глобальной конкуренции», — говорится в совместном заявлении нескольких министерств, включая торговое. Сеул расширит финансовую поддержку отрасли до 20 трлн вон (с 17 трлн), предлагая льготные кредиты до 2027 года, субсидии на инфраструктуру, в том числе подземные линии электропередач и программы подготовки талантов.

Значение чипов

«Это суверенное усилие для укрепления полупроводниковой отрасли», — отметил Дэниел Ю из Yuanta Securities, подчеркивая стремление Сеула удержать лидерство в памяти. Южная Корея, где базируются Samsung Electronics и SK Hynix, экспортировала чипов на $141,9 млрд в 2024 году — 21% от общего экспорта, из которых $46,6 млрд пришлось на Китай и $10,7 млрд в США. Однако в дизайне чипов и контрактном производстве страна уступает конкурентам.