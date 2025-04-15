В марте автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 15% больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.
В Украине растут продажи гибридных авто
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Как изменилась доля
Доля новых авто в этом количестве составила 61%, против 48% в прошлом. В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (141 ед.).
Второй результат у AUDI Q8 (87 ед.).
Третий по популярности — SUZUKI Vitara (75 ед.).
В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у TOYOTA Prius (63 ед.)
Также в лидерской тройке: FORD Fusion US (62 ед.) и FORD Escape (49 ед.).
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Комментарии - 2
Про це розповів старший економіст Центру економічної стратегії Юрія Гайдая, пише SUV News.
За словами експерта, до 50% комплектуючих для американських авто виготовляються за кордоном — зокрема в Китаї, Мексиці та країнах Європейського Союзу. У разі введення нових тарифів ці деталі автоматично подорожчають на внутрішньому ринку США. А оскільки український імпорт залежить від американських поставок, то й у нас зростуть ціни на як самі автомобілі, так і на запасні частини до них. Американські продавці просто не зможуть поставляти товари в Україну дешевше, ніж продають у себе.
Гайдай звернув увагу на те, що за умов зниження попиту на американському ринку частина автомобільної продукції може бути переорієнтована на інші країни, зокрема й на Україну. Це, за його словами, відкриває можливість короткострокового здешевлення окремих нішевих товарів, наприклад — моделей авто, що не користуються популярністю у США, або специфічних запчастин.