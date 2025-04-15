В Украине растут продажи гибридных авто

В марте автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 15% больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.

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Как изменилась доля

Доля новых авто в этом количестве составила 61%, против 48% в прошлом. В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (141 ед.).

Второй результат у AUDI Q8 (87 ед.).

Третий по популярности — SUZUKI Vitara (75 ед.).

​В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у TOYOTA Prius (63 ед.)

Также в лидерской тройке: FORD Fusion US (62 ед.) и FORD Escape (49 ед.).