Трамп заморозил финансирование Гарварда на $2,2 млрд

Администрация Дональда Трампа заявила в понедельник, что заморозит многолетние гранты на сумму $2,2 млрд и многолетние контракты на сумму $60 млн для Гарвардского университета после того, как учебное заведение отклонило изменения, предложенные администрацией, пишет investing.

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Что известно

Это решение последовало после того, как Гарвард отказался выполнить требования Белого дома об отмене программ разнообразия и инклюзивности, запрете масок на протестах и пересмотре критериев приема студентов.

Заморозка финансирования была осуществлена группой Министерства образования, созданной для борьбы с предполагаемым антисемитизмом.

Администрация Трампа заморозила финансирование нескольких университетов, которые, по утверждению президента, были захвачены крайне левыми силами.

Предполагаемый антисемитизм в американских колледжах стал основным объектом внимания в течение прошлого года на фоне волны протестов против действий Израиля в отношении ХАМАС и сектора Газа.

По сообщению Reuters, Гарвард планирует привлечь $750 млн путем выпуска облигаций, чтобы компенсировать сокращение федерального финансирования.