ОПЕК понизила оценки роста мирового спроса на нефть на 2025-2026 год

ОПЕК впервые с января скорректировала свои оценки темпов роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах, понизив их на 150 тыс. б/с, — до 1,3 млн б/с и 1,28 млн б/с соответственно, говорится в ежемесячном отчете организации.

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Причина

Изменения произошли ввиду появившихся неопределенностей вокруг развития мировой экономики на фоне объявленных тарифов новой администрацией США, отмечают аналитики.

Кроме того, пересмотр вызван более слабыми, чем ожидалось, данными о потреблении нефти странами ОЭСР в I квартале.

В актуальном отчете ОПЕК оценивает мировой спрос на нефть в I квартале в 104,16 млн б/с (оценка марта — 104,25 млн б/с), во II-м — в 104,25 млн б/с (против 104,45 млн б/с месяцем ранее), в III-м — в 105,35 млн б/с (против 105,33 млн б/с месяцем ранее), в IV-м — в 106,41 млн б/с (против 106,75 млн б/с месяцем ранее).

Оценка роста спроса на нефть в 2025 году в странах, не входящих в ОЭСР, понижена на 90 тыс. б/с, до 1,25 млн б/с; в странах ОЭСР — на 60 тыс. б/с, до всего лишь 40 тыс. б/с.

По предварительным данным за февраль, коммерческие запасы нефти стран ОЭСР снизились на 16,1 млн баррелей — до 2,746 млрд баррелей. Это на 29,9 млн баррелей ниже, чем за аналогичный месяц прошлого года, на 71 млн баррелей меньше, чем в среднем за последние пять лет, и на 173,5 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015−2019 годы.

В частности, запасы нефти в странах ОЭСР в феврале выросли к январю года на 11,1 млн баррелей, до 1,322 млрд баррелей, в то время как резервы нефтепродуктов снизились на 27,3 млн баррелей, до 1,425 млрд баррелей.