Официальный курс: Нацбанк повысил курс гривны на 7 копеек

Национальный банк Украины установил на 15 апреля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,3153 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 7 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 15 апреля установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 47,02 грн (на 14 апреля курс был установлен на уровне 46,91 грн). Европейская валюта подорожала на 11 копеек.

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