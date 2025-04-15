Национальный банк Украины установил на 15 апреля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,3153 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 7 копеек.
Официальный курс: Нацбанк повысил курс гривны на 7 копеек
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Валютный рынок
Нацбанк на 15 апреля установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 47,02 грн (на 14 апреля курс был установлен на уровне 46,91 грн). Европейская валюта подорожала на 11 копеек.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии