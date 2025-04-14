Официальный курс: Нацбанк повысил курс гривны на 1 копейку

Национальный банк Украины установил на 14 апреля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,3879 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.

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Валютный рынок

Нацбанк на 14 апреля установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 46,91 грн (на 11 апреля курс был установлен на уровне 45,84 грн). Европейская валюта подорожала на 1,07 гривны.

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